Belmonte: 'No me esperaba estar en la final, ha sido una sorpresa'

Tokio, 24 jul (EFE).- La española Mireia Belmonte, actual campeona olímpica de 200 m mariposa, no pudo ocultar su satisfacción por su clasificación para la final de los 400 estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio ya que -reconoció- no se lo esperaba.

'No me lo esperaba, la verdad es que ha sido una sorpresa bastante buena y vamos a ver cómo sale mañana la final, pero lo cierto es que me he encontrado bastante bien nadando', señaló Belmonte, que ya se colgó la medalla de bronce en la prueba larga de estilos en los Juegos de Río.

Mireia Belmonte, que partirá con la cuarta mejor marca de todas las finalistas, rebajó en más de tres segundos su hasta ahora mejor marca del curso, los 4:39.37 que nadó en Roma a finales del mes de junio, tras firmar este sábado un cromo de 4:35.88 en el Centro Acuático de la capital japonesa.EFE

