Ben Ainslie: 'Mi mayor preocupación es lo que le ha pasado al 'Patriot'

Redacción deportes, 17 ene. (EFE).- El navegante británico Sir Ben Ainslie cuatro veces campeón olímpico y ocho veces campeón mundial, director del equipo INEOS Team UK y patrón del 'Britannia 2, ganador invicto de la primera ronda de la Prada Cup -Torneo de Desafiantes- de la 36ª Copa del América, reconoció que está 'realmente preocupado por lo que le ha pasado al 'Patriot' del American Magic'.

'No sé mucho sobre lo que sucedió. He visto un vídeo de la maniobra y es simplemente espantoso. No quieres que eso le pase a nadie. Creo que toda la tripulación está bien; la verdad es que estuvimos muy preocupados por ellos', señaló.

Ben Ainslie declaró que la Copa Prada es una competición muy dura. 'Salimos y navegamos al límite unos contra otros, pero esto es una competición deportiva y queremos que todos estén seguros y queremos que todos compitan. Lo siento por esos muchachos, por Dean (Barker), Terry Hutchinson, los patrones del barco, y el resto del equipo. Solo espero que puedan arreglar las cosas y volver al campo de regatas'.

Después del desastre en la Serie Mundial de diciembre (6 derrotas en 6 enfrentamientos), haber ganado los cuatro primeros disputados de la Copa Prada ha sido muy importante para Ainslie quien admitió que 'el trabajo del equipo ha sido increíble'. 'Hemos sabido luchar contra el estado del mar, sin cometer muchos errores aunque estuvimos muy cerca de perder el timón.'

'En esas condiciones, solo tienes que saber aguantar y moverte bien en el campo de regatas. En los últimos tres días los barcos han estado bastante parejos y los regatistas han podido marcar una gran diferencia en cada regata. Mi táctico Giles Scott ha hecho un gran trabajo. Tenemos una gran relación en el barco y estamos trabajando muy bien juntos, lo cual es importante para lograr victorias', reveló.

'Todo el equipo ha estado increíble estos últimos días. Ahora tenemos que reagruparnos, revisar el pronóstico meteorológico para el próximo fin de semana, identificar qué cambios queremos hacer en el barco, seguir mejorando y haciendo avanzar a todo el equipo'.

Giles Scott, campeón olímpico en la clase Finn de los JJ.OO. de Río 216, tiene 33 años y es una pieza clave para Ainslie, como también lo es el español Joan Vila, de 59 años, tres veces campeón de la Copa del América y dos veces subcampeón, considerado una de los mejores técnicos de navegación del mundo, meteorólogo y responsable de la los sistemas de rendimiento del INEOS Team UK.

Los expertos consideran que los cambios en la configuración del 'Britannia 2' que Vila implantó después del desastre de la Serie Mundial y los nuevos sistemas de computerización que aplicó han sido vitales para la táctica de Scott. EFE

