Benavides cometió 'un error muy tonto de navegación'

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El argentino Kevin Benavides lamentó el 'error muy tonto de navegación' que le costó una caída de la segunda a la quinta posición general de la categoría de motos.

'Me he perdido en la última parte. Venía liderando y creo que he perdido 8-10 minutos. Lamentablemente, he regalado un par de minutos en un error muy tonto de navegación', expuso al término de la séptima etapa del Rally Dakar.

El piloto argentino se exige 'reenfocarse', puesto que todavía 'queda mucha carrera y hay que seguir dando lo máximo'. EFE