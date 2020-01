Bencic cae ante Anna Blinkova que logra su primera victoria ante una 'top-10'

Redacción deportes, 7 ene (EFE).- La rusa de 21 años Anna Blinkova comenzó el año de la mejor manera posible al lograr su primera victoria ante una jugadora 'top ten', la suiza Belinda Bencic (3-6, 6-3 y 6-3) en la primera ronda del torneo de Shenzhen (China).

Hasta hoy, Blinkova había caído cuatro veces ante jugadoras situadas en este grupo, pero en su compromiso contra Bencic logró 12 saques directos y rompió cinco veces el servicio de la número ocho del mundo para lograr su objetivo.

'Hoy he tenido una gran actuación', dijo Blinkova después del partido. 'Me preparé con mucho cuidado y estoy feliz de haber jugado un buen tenis. Pensaba luchar por cada punto. Me siento muy bien y estoy muy feliz', añadió.

Blinkova, que en el 2019 fue semifinalista en Cantón (china) y Luxemburgo, se enfrentará en segunda ronda contra la kazaja Zarina Diyas, tras vencer esta a la china Yingying Duan, por 6-3 y 6-4. EFE.