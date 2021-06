Benet: la eleccion de Raisí es una señal para que las potencias 'despierten'

Jerusalén, 20 jun (EFE).- El nuevo primer ministro de Israel, el ultranacionalista Naftali Benet, aseguró hoy que la elección como presidente de Irán del clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí es 'una señal' para que las principales potencias mundiales 'despierten' ante las negociaciones del acuerdo nuclear con Teherán, que se reanudan hoy.

La elección en los comicios del viernes de Raisí, a quién Benet acusó de ser un 'verdugo' y 'responsable del asesinato de miles de ciudadanos iraníes inocentes', supone una llamada de atención 'en el último momento', para que las potencias 'entiendan con quién están negociando y qué tipo de régimen están eligiendo fortalecer'.

El nuevo presidente electo de Irán 'es un hombre conocido entre el pueblo iraní y en todo el mundo por su papel en los comités de la muerte que han gestionado las ejecuciones de opositores', aseguró Benet en la reunión semanal del Gabinete de ministros de hoy.

Según añadió, 'no fue la población (iraní)' quién realmente escogió a Raisí, sino que todo el proceso electoral estuvo limitado por la pauta del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

Israel, que considera a Irán su archienemigo y una amenaza existencial, se opone a cualquier acercamiento con Teherán y a que Estados Unidos -máximo aliado de los israelíes- vuelva al pacto nuclear del que el expresidente Donald Trump se retiró en 2018.

De hecho, justo hoy está previsto que se reanuden en Viena las negociaciones para restablecer el acuerdo con Irán, que coordina la Unión Europea (UE).

Los países del JCPOA (Rusia, China, Alemania, Reino Unido y Francia) negocian en la capital austríaca desde comienzos de abril para encontrar un mecanismo de retorno al pacto por parte de EE.UU. e Irán, que intercambian sus posturas de forma indirecta.

Desde que se firmó en 2015, la oposición de Israel al acuerdo con Irán fue contundente. Las instituciones israelíes acusan a Teherán de haber procedido con planes para obtener armamento nuclear.

Así lo transmitió durante años el ex primer ministro Benjamín Netanyahu, y el nuevo Gobierno que tomó posesión hace una semana, liderado por Benet, mantiene la misma postura sobre esta cuestión.

'No se debe permitir que un régimen de verdugos brutales tenga armas de destrucción masiva que le permitan matar no solo a miles, sino a millones' de personas, agregó Benet, que sentenció que 'la posición de Israel' sobre este asunto 'no cambiará'.

Otras reacciones sobre las elecciones presidenciales de Irán tampoco se hicieron esperar: EEUU consideró ayer que los iraníes no pudieron participar en unos comicios 'libres y justos'.

Sin embargo, pese a cuestionar la validez del proceso y la victoria de Raisí -también jefe del Poder Judicial-, el Gobierno nortaamericano de Joe Biden quiere seguir con las negociaciones en Viena. EFE