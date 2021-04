Benítez: 'En España no es posible trabajar en un proyecto y a la vez ganar'

Roma, 28 abr (EFE).- El español Rafa Benítez, exentrenador del Valencia, el Real Madrid, el Liverpool o el Nápoles, entre otros equipos, consideró que en este momento 'en España no es posible trabajar en un proyecto deportivo' a largo plazo abierto a los jóvenes y a la vez pelear para ganar trofeos, algo que en cambio ve factible 'en Italia o Inglaterra'.

'Me gusta competir y me gusta ganar, pero al mismo tiempo puedo trabajar con los jóvenes porque soy un profesor. En España, en este momento, no es posible pensar trabajar en un proyecto deportivo e intentar ganar algo', opinó Benítez en una entrevista emitida por la televisión italiana 'Sky Sport'.

'En Italia y en Inglaterra en cambio se puede hacer. Es pronto para saber qué pasará en el futuro, pero está claro que Italia e Inglaterra son países en los que estuve bien', agregó, fijándose en sus próximos objetivos profesionales.

Benítez reconoció que tiene excelentes recuerdos de su etapa en el Nápoles, con el que ganó una Copa Italia y una Supercopa italiana entre 2013 y 2015, también porque el presidente napolitano Aurelio De Laurentiis le permitió trabajar como él deseaba.

'El recuerdo de Nápoles es fantástico. En dos años, cuando el Juventus lo ganaba todo, nosotros ganamos dos títulos', destacó el técnico madrileño, que tras su etapa en el Nápoles entrenó seis meses al Real Madrid y luego al Newcastle y al Dalian Yifang chino.

'De Laurentiis es un visionario, vino a visitarme en Londres diciendo que tenía idea de contratar a un técnico 'manager' y, con un director deportivo, trabajar juntos para cambiar la mentalidad de un club', añadió. EFE