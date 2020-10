Benzema: 'El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles'

Madrid, 6 oct (EFE).- El francés Karim Benzema, atacante del Real Madrid, aseguró a Jorge Valdano en una entrevista en #Vamos de Movistar+, que será transmitida este miércoles, que 'un delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles'.

'Puedo meter un gol, pero si me tumbo y no toco el balón durante noventa minutos es un problema', apuntó Benzema en una charla grabada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la que, entre otras cuestiones, recordó cómo fue su primer contacto con Florentino Pérez, presidente del club, y su estancia en el Real Madrid.

'Recuerdo que estaba con mis amigos, tranquilo. Me llamaron, mi familia y agente, para decirme que tenía que ir a casa rápido, que teníamos que hablar. Les dije que no tenía tiempo, y me dijeron, tienes que venir, Florentino está aquí. Abrí la puerta y le vi, no dije nada, solo hola', rememoró el delantero francés, quien aseguró que entonces le dijo al mandatario que tenía su palabra para fichar por el conjunto madrileño.

Respecto a su primer año como madridista, reconoció que 'no estaba mentalizado y qué significa el Real Madrid, Madrid, el equipo, la gente, toda esa cosa, la presión'. 'Miras en el vestuario y ves a los mejores, que pueden jugar en todos los lados. Estaba solo, no hablaba español. Fue muy difícil. Si no te sientes bien fuera del campo, dentro es muy complicado, es lo que me pasaba el primer año', explicó. EFE