Benzema: 'No me considero una leyenda'

Madrid, 6 nov (EFE).- Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, declaró que no se considera 'una leyenda' después de superar a Alfredo Di Stéfano como tercer máximo goleador de la historia del club blanco en la Copa de Europa.

'No me considero una leyenda. Cuando firmé por este club era un sueño y ahora me siento muy bien como estoy. Estoy muy feliz. Si puedo ayudar a mi equipo a llegar al máximo nivel, voy a continuar así', dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

También habló sobre los tres goles que marcó su compañero Rodrygo Goes y calificó su actuación como muy buena para un jugador de 18 años 'que no tiene miedo'.

Cuestionado por Eden Hazard, dijo que el belga va 'mejorando poco a poco' y dejó claro que es 'un gran jugador'.

Sobre si se siente más líder dentro del equipo, indicó que tiene 'más confianza' y comentó que cuando puede hablar en el campo, lo hace.

'Tengo mucha experiencia en este club y, si puedo ayudar, lo hago. No podemos decir que hay un once. Somos un equipo. Cada jugador que entra en el campo tiene que dar todo por este equipo. Somos un grupo y todos son importantes aquí', concluyó. EFE