Beret: recibo mensajes de lugares de todo mundo sobre mis canciones

Inés Amarelo

México, 9 oct (EFE).- El cantautor español Beret, nominado al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum vocal pop por su primer disco 'Prisma', camina hacia la internacionalización de su música y confesó en entrevista con Efe que 'alucina' cuando recibe 'mensajes de que las canciones suenan en Latinoamérica y otros países de Europa'.

Cuando recibió la noticia no se lo esperaba en absoluto, tanto es así que, dijo, incluso pensaba que no iban a celebrare los premios este año debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Fue una sorpresa increíble para él estar nominado junto a artistas de la talla de Juanes o Camilo y tiene claro que pase lo que pase quiere quedarse con lo que sintió al saberlo.

'Yo creo que lo que tengo que llevarme de los Latin Grammy es la sensación que me llevé el otro día, de incluso llegar a llorar. Lloré con un amigo pensando de dónde venía y cómo he llegado a estar nominado en los Latin Grammy', dijo Beret, quien siempre se muestra como una persona humilde y sencilla.

Con éxitos como 'Lo siento' o 'Vuelve', ambas versionadas junto a la mexicana Sofía Reyes y el colombiano Sebastián Yatra respectivamente, se hizo con el público español pero también de otros muchos lugares, especialmente de Latinoamérica.

'Nunca hice nada sobreintencionado para que me escucharan en Latinoamérica, sino que vino realmente solo, cuando empecé a colaborar con Sebastián Yatra o Sofía Reyes. Y sí que es verdad que este disco ha globalizado muchísimo mi música y eso me encanta', detalló el sevillano de 24 años.

Sobre el público latinoamericano consideró que son 'fieles e intensos', algo que le encanta porque lo tratan como 'un Beatle'. Por esto, siente pena por varias veces que planeó venir y tuvo que cancelar, así que planea que en 2021 le sea posible hacer una gira por cuantos más países de la región mejor.

DE LA PSICOLOGÍA A LA MÚSICA

Aunque Beret siempre tuvo gusto por la música, nunca había querido ser cantante hasta que uno de sus amigos subió un video suyo a internet sin su consentimiento y eso le hizo pensar que realmente quería hacer música aunque tenía miedo a exponerse.

Sin embargo, asegura que ahora ya no tiene miedo desde que se dio cuenta de que 'mostrarse como es uno mismo de humano no es malo' porque todas las personas terminan viviendo lo mismo.

'Si tú te avergüenzas de algo no tienes por qué, porque la persona que te está criticando quizá pase por lo mismo que tú. Me da igual que la gente sepa o no sepa' matizó.

Y es por eso que considera que su profesión actual es la perfecta conjunción entre los dos trabajos a lo que aspiraba de pequeño: psicólogo y técnico de sonido.

Sus canciones con letras muy poéticas y sentimentales han funcionado como consuelo para muchos pero, como todos los artistas a día de hoy, ha tenido que soportar críticas a través de redes sociales.

Es por eso que Beret, que se dio a conocer a través de internet, considera que las redes sociales 'son lo peor y lo mejor al mimo tiempo'.

'Lo mejor porque te hacen ahorrarte mucho tiempo en la carrera: sin redes sociales yo seguramente hubiese triunfado dentro de diez años. Y lo peor porque a la gente le da igual absolutamente todo, la gente si dices 'me duele que me llamen gordo' todos van a llamarte gordo', aclaró.

Por último, contó que está preparando actualmente cinco colaboraciones de estilos muy distintos -como trap, reggae o rythm and blues- y una canción propia, ya que le gusta explorar diversos géneros musicales sin miedo a lo que se pueda opinar.

'Eso (que haya crítica) pasa en todas las canciones que llevo haciendo en mi vida. (...) Hay un momento que digo '¿qué hago? ¿un híbrido de reggae con balada y urbano?'. Así que da igual voy a hacer lo que sienta', sentenció. EFE