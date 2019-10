Berizzo afirma que un mejor resultado hubiera premiado actuación de Paraguay

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, consideró que 'un mejor resultado' que la agónica derrota por 1-0 ante Serbia 'hubiera premiado la actuación' de la Albirroja en el partido amistoso de este jueves en la ciudad de Krusevic.

'Fue un partido intenso, de ida y vuelta, creo que tuvimos una parte compartida de ataque y defensa con Serbia', afirmó Berizzo, al señalar que el gol de cabeza de Aleksander Mitrovic estuvo precedido de una falta contra el defensa paraguayo que saltó con el atacante del Fulham inglés.

El tanto, que se produjo a los 88 minutos después de Mitrovic se elevara por encima de su marcador, Según Berizzo 'nos priva de un resultado que podía haber premiado la actuación del equipo, que fue de mucho esfuerzo en los 90 minutos'.

Añadió que jugaron un partido 'muy intenso, de igual a igual' contra una selección 'con muy buenos futbolistas', y que servirá para 'sacar conclusiones positivas'.

También destacó que la expulsión del volante ofensivo Miguel Almirón, al inicio de la parte complementaria, les obligó a replegarse, con lo que tuvo que variar de estrategia.

Berizzo se lamentó, asimismo, por la anulación de un gol paraguayo en la recta final del primer tiempo por una jugada previa viciada de Jorge Morel vista por el juez. 'Yo no la vi, no suelo hablar de las actuaciones de los árbitros, pero me parece que jugó un papel muy importante dentro del partido', señaló al referirse al esloveno Nejc Kajtazovi.

'Un gol a nuestro favor fue anulado y una jugada similar de carga no fue anulada para Serbia', remató Berizzo, cuya plantilla viaja ahora a Bratislava para el amistoso de este domingo ante la selección eslovena, dentro de la preparación Albirroja para las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. EFE