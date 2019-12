Berlinale anuncia primeros filmes de 70 edición, con 'Pinocchio' de Garrone

Berlín, 17 dic. (EFE).- La dirección de la Berlinale dio a conocer este martes los primeros filmes que se proyectarán en su próxima edición, que arranca el 20 de febrero, con 'Pinocchio', del realizador italiano Matteo Garrone e interpretado por Roberto Benigni, como una de las películas destacadas en el programa de 'Berlinale Special'.

'Garrone logra, con su propia imaginería, volver a contar esta conocida historia. Respeta fielmente la idea de Carlo Collodi y aun así ha creado un Pinocchio muy personal, más divertido del que conocemos de antes', dijo el italiano Carlo Chatrian, nuevo director del festival junto a la holandesa Mariette Rissenbeek.

Esta coproducción ítalo-británico-francesa, que celebrará su estreno internacional en la Berlinale, se proyectará dentro de 'Berlinale Special', que pasará a incluir todas las películas que se presentarán en el festival fuera de concurso.

El festival dio a conocer asimismo los primeros títulos en la sección 'Panorama', la segunda en importancia de la Berlinale, con filmes de cineastas como Faraz Shariat ('No hard feelings'), Uisenma Borchu ('Black Milk') y Visar Morina (Exil), realizadores que representan una generación 'emergente e idiosincrática' con 'puntos de vista plurales y posmigratorios'.

Siamak Etamadi ('Pari'), originario de Irán y que trabaja en Grecia, representa de manera ejemplar el actual cine transnacional; 'Welcome to Chechnya', de David France, muestra la brutal y sistemática persecución de la comunidad LGBTQI en la república norcaucásica rusa de Chechenia, agrega el comunicado.

También el cine documental esta representado de manera destacada en 'Panorama', con Patric Chiha, Tizza Covi, Rainer Frimmel y Sébastien Lifshitz.

Entre los primeros filmes latinoamericanos dados a conocer figuran la coproducción argentino-alemana 'Las Mil y Una', de Clarisa Navas, y la brasileño-francesa 'Cidade Pássaro' ('Shine Your Eyes'), de Matias Mariani.

La sección 'Generation', dedicada al cine infantil y juvenil, incluye entre sus primeros títulos el filme brasileño 'Meu nome é Bagdá' ('My Name is Baghdad'), de Caru Alves de Souza, y la mexicana 'Los lobos', de Samuel Kishi Leopo, además de producciones de Australia, Bélgica, Alemania, Francia, Canadá, Mongolia, Holanda, Filipinas, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

En 'Forum Expanded', incluida dentro de la sección 'Forum', dedicada al cine de vanguardia, se proyectarán entre otros filmes 'APIYEMIYEKÎ', coproducción brasileño-franco-holandesa de Ana Vaz; y 'Quantum Creole', de Filipa César, coproducida por Alemania, Francia, Portugal y España.

'Al anunciar ahora las primeras películas de la 70 edición de la Berlinale, me parece importante destacar que el programa es más que solo la suma de los filmes seleccionados. Es el resultado de un proceso de trabajo en común que tiene como objetivo ofrecer una perspectiva de lo más destacado del cine como forma narrativa que habla de la gente y de su mundo', afirmó Chatrian.

El pasado 4 de diciembre, el festival dio a conocer que la actriz británica Hellen Mirren será homenajeada con un Oso de Oro de honor, que recibirá en una gala especial en la que se proyectará 'The Queen', el filme dirigido por Stephen Frears que le dio el Oscar en 2006.

El programa del festival incluirá un pequeño ciclo dedicado a la actriz, con un total de cinco títulos, desde 'The Long Good Friday', de 1980 y dirigido por John Mackenzie, a 'The Good Liar', de Bill Condon, de 2019.

La próxima Berlinale será la primera bajo la nueva dirección colegiada del festival, a cargo de Chatrian y Rissenbeek, que suceden en ese cometido a Dieter Kosslick, quien dejó el puesto este 2019 tras 18 años al frente del certamen alemán. EFE