Bernardo Silva: 'No creo que esto nos afecte en la Liga de Campeones'

Londres, 8 mar (EFE).- Bernardo Silva, jugador del Manchester City, no cree que la derrota ante el Manchester United de este domingo les vaya a afectar de cara al choque de Liga de Campeones ante el Real Madrid.

Los celestes perdieron por 2-0 en Old Trafford en un terrible partido de su portero Ederson, que falló en un tanto y regaló el otro.

'Un día muy malo para nosotros. Siempre es un partido especial, incluso cuando no nos jugamos el título. Es especial para nuestros aficionados y necesitamos hacerlo mejor. No es aceptable jugar y perder así', dijo el jugador portugués a la cadena británica BBC.

'La posesión es importante, pero no dicta si has jugado bien o no. No controlamos el partido como deberíamos haber hecho y quizás desde la perspectiva de la gente que ha visto el partido, nosotros tuvimos la posesión y ellos las oportunidades más claras. No creo que esto nos afecte en la Liga de Campeones', añadió.

Esta derrota llega a nueve días de que el Manchester City reciba en el Etihad Stadium al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los de Pep Guardiola partirán con el 1-2 de ventaja cosechado en el Santiago Bernabéu. EFE