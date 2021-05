Berretini: 'Contra Garin me espera un partido muy duro'

Madrid, 6 may (EFE).- El italiano Matteo Berrettini, octavo favorito, que se situó en cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid tras vencer al argentino Federico Delbonis por 7-6 (4) y 6-4, espera un duelo 'muy duro' contra el chileno Cristian Garin, que eliminó previamente al segundo favorito, el ruso Daniil Medvedev

'Va a ser un partido muy duro. Cristian está jugando muy bien. Tengo confianza porque yo también estoy a buen nivel y disfrutando de cda partido. Estoy preparado para el partido contra Cristian', dijo Berrettini.

El italiano empieza a ver la luz al final del túnel después de una lesión abdominal que le apartó del circuito tras el Abierto de Australia.

'Estoy feliz porque he trabajado muy duro para volver a este nivel. Cada partido es un reto. Estoy haciendo un gran esfuerzo para estar mentalmente preparado. Jugué una vez aquí en Madrid antes y no pasé de la previa', dijo el italiano, décimo del mundo, que aún no ha olvidado la dolencia.

'Todavía siento la lesión. Es complicado. Mentalmente tienes que ser fuerte porque tienes que saber que estás bien pero al mismo tiempo tener cuidado. Trabajo todos los días para mejorar. Sentía la lesión cuando subía al coche, cuando tomé el vuelo, cuando estornudaba. Pero después de tres o cuatro semanas pude golpear la pelota', explicó Berrettini.

'Me dolía el abdomen y me sentía cansado. No podía servir bien durante mucho tiempo. Incluso en Miami no servía al cien por cien y por eso no jugué. Fue complicado y mentalmente un gran trabajo. Por eso me siento bien ahora', apuntó el italiano, en cuartos de final del Mutua Madrid Open. EFE