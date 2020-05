Berrettini apunta a las entidades como responsables de ayudas a los jugadores

Miguel Luengo

Madrid, 20 may (EFE).- El italiano Matteo Berrettini es claro y contundente. El número ocho del mundo considera que no son los jugadores los que tienen que ayudar económicamente a sus compañeros, sino las entidades que rigen el tenis, la Federación Internacional de Tenis, la ATP y la WTA.

En declaraciones cedidas por Eurosport Italia, el número uno transalpino se desmarca así de las líneas definidas en el Programa de Apoyo, iniciado en su momento por el Consejo de Jugadores de la ATP, con Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, a la cabeza, y al que luego se sumaron la WTA, la FIT y los cuatro Grand Slams.

Ese programa, cifrado en casi cinco millones y medio de euros, para paliar la falta de ingresos ocasionado por la COVID-19, iría destinado a apoyar económicamente a jugadores situados entre los puestos 100 y 500 que recibirían unos cuatro mil euros cada uno.

'En mi opinión, el proyecto de Djokovic y Nadal es genial. Significa mucho para el deporte. Cuando leí su iniciativa, me tomé un momento para reflexionar sobre mis prioridades, no porque no respete a los demás jugadores, sino porque creo que ningún jugador -en cualquier tipo de deporte- debe ponerse en la posición de ayudar a otro jugador económicamente', dice el italiano.

'Creo que esta responsabilidad pertenece a las Federaciones, ITF, ATP, WTA..', sentencia Berrettini.

'Ellos son los que hacen que los torneos se celebren, y nosotros, los jugadores, les pagamos con nuestras actuaciones. Tienen que cuidarnos', continua.

'El verdadero problema es más profundo. Tenemos que invertir dinero de otra manera para ayudar a los jugadores de menor rango. Personalmente, prefiero ayudar a otras causas más específicas. No es que no me importen los otros jugadores de tenis, en mi opinión el tenis se basa en inversiones', prosigue el transalpino sin tapujos.

Berrettini encontró comprensión en Djokovic, quien le comentó: 'No te preocupes Matteo, la donación no es obligatoria, es algo que puedes acordar si te apetece. Si prefieres comprar máscaras para hospitales como Spallanzani o ayudar a familias necesitadas, te respeto'.

'Ese es un mensaje importante, debe ser difundido fuera del círculo de nuestros jugadores', apostilla el jugador romano.

La opinión de Berrettini concuerda con la que en su momento expuso el austríaco Dominic Thiem, el primero que alzó su voz al respecto, y que defendió su posición de no apoyar ese fondo, porque no se trataba de ser solidario o no, 'sino sobre decidir por sí mismo a quién ayuda'.

'No se trata de solidaridad, porque, por supuesto, también emplearía mi dinero para ayudar a jugadores que están peor clasificados, pero no establecería un límite: también hay tenistas fuera del Top 500 que son dignos de apoyo', aseguró el austríaco.

'El dinero debe ir a las personas adecuadas. Al mismo tiempo, también hay algunas instituciones y personas que necesitan más ayuda que los profesionales del tenis. Y me gustaría tomar esta decisión por mí mismo', dijo entonces Thiem. EFE.