Berrettini: 'Creo que voy a aprender mucho después de esta experiencia'

Londres, 10 nov (EFE).- Algo abochornado por la contundente derrota que encajó ante el serbio Novak Dojkovic en su debut en las Finales ATP de Londres, el italiano Matteo Berrettini extrajo conclusiones positivas, y señaló que estaba seguro que aprendería mucho después de su primera incursión en torneo que reúne a los maestros del año.

'Creo que él ha restado de forma increíble, es lo más impresionante de todo lo que ha hecho', dijo Berrettini tras ceder por 6-2 y 6-1 en 63 minutos ante Djokovic, en su primer partido del grupo Bjorn Borg.

'Es lo que siempre he dicho de Rafa y Roger, son los tres mejores de la historia del tenis, y esperaba encarar un partido muy duro. Aprendí mucho de Roger y de Rafa, y por supuesto aprenderé un montón de él', dijo el italiano, el primero de esta nacionalidad en competir en las Finales ATP desde los años setenta.

Corrado Barazzutti en 1978 en Nueva York, y Adriano Panatta, en 1975 en Estocolmo, fueron los únicos italianos que participaron en un evento como este, en el cuadro individual. Simone Bolelli y Fabio Fognini también lo hicieron, pero en el cuadro de dobles y en 2015.

'Desde luego estaba nervioso. Es mi primera vez en las Finales ATP después de un gran año, pero no de una forma negativa. Tengo que estar nervioso si quiero jugar mi mejor tenis. El comienzo del partido fue muy bueno, pero él fue mucho mejor que yo hoy. Hay que aceptar la derrota y mirar hacia adelante para jugar los próximos encuentros', aseguró.

'La pista es muy rápida y la bola no bota mucho, por eso se hace complicado combinar los golpes, especialmente mi derecha', analizó el romano. 'Creo que es mejor cuando tengo más tiempo para tomar la bola, cuando pilla efecto. Aunque para mi saque es mejor, por ejemplo. Contra Novak no ha servido de mucho, porque restó de esa forma, muy bien. Pero me gustan las condiciones', añadió Berrettini.

El italiano era el 57 del mundo el 11 de marzo, y subió hasta el número 9 del ránking el 28 de octubre, el puesto más alto de su carrera, con más de 40 victorias por primera vez.

Esta temporada, ha ganado dos títulos del circuito en Budapest en abril y en Stuttgart en junio. También llegó a la final de Munich en mayo, y se hizo además con su tercer título Challenger en Phoenix en marzo. EFE.