Berrettini se retira por lesión de las Finales y deja su plaza a Sinner

Roma, 16 nov (EFE).- El italiano Matteo Berrettini, número 7 del ránking mundial, confirmó este martes que está obligado a retirarse de las Finales ATP de Turín por una lesión en los abdominales, por lo que su plaza pasará a su compatriota Jannik Sinner, el primer sustituto.

'Pensé, reflexioné, lloré y al final decidí... Mis Finales terminan, estoy destrozado, nunca pensaría que renunciaría al evento de tenis más importante organizado en Italia de esta manera. La realidad es que por mucho que deseara jugar ante esta afición otra vez, sentí y decidí que mi cuerpo no está listo para afrontar los retos que tengo por delante', escribió Berrettini en Instagram.

'Decir que estoy triste no es suficiente para describir mi estado de ánimo, siento que se me robó algo que conquisté con años de esfuerzos y sudor. No fue una decisión fácil, pero estoy convencido de que es la mejor para mí y mi carrera. Gracias por vuestro apoyo y por los miles de mensajes que me habéis enviado, me emocioné', concluyó el italiano.

Berrettini se retiró el pasado domingo, tras perder el primer set ante el alemán Alexander Zverev, por un dolor en los abdominales parecido al que le obligó a estar tres meses de baja tras el Abierto de Australia de este año.

Se sometió este lunes a una serie de exámenes e intentó hasta el final recuperarse para competir este martes. Pidió y consiguió que la ATP aplazara su encuentro ante el polaco Hubert Hurkacz de las 14.00 CET (13.00 GMT) a las 21.00 CET (20.00 GMT), pero eso no fue suficiente para poder jugar.

Le remplazará Jannik Sinner, quien se enfrentará este mismo martes a Hurkacz en el Pala Alpitour en la segunda jornada de la fase de grupos. EFE

am/lm

