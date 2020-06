Bertchelt asegura que contra él, Valdez enfrentará al más grande en 130 kilos

Gustavo Borges

México, 21 jun (EFE).- El mexicano Miguel 'Alacrán' Bertchelt, campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró este domingo que su compatriota Óscar Valdez enfrentará al más grande de los 130 kilogramos cuando peleen este año por la faja del mundo.

'Óscar tiene estilo, es aguerrido pero está subiendo de peso y va a enfrentar al más grande de los 130 kilos que es como me considero a mí mismo; será una pelea interesante', señaló en entrevista a Efe.

El duelo Bertchelt-Valdez, por el cetro superpluma del CMB es uno de los más esperados del año porque pondrá frente a frente a dos de los mejores boxeadores mexicanos del momento, Bertchel, un pegador establecido en la división, Valdez, un estilista también de buena pegada, recién llegado del peso pluma.

Bertchel, con 36 victorias, 32 por nocaut, y una derrota, pasa a los 28 años por un momento de madurez, que lo tiene concentrado en la meta de llegar a ser el mejor púgil del mundo libra por libra, para lo cual, reconoce, necesitará vencer a Valdez y luego subir a la división ligera y derrotar a los mejores encabezados por el ucraniano Vasil Lomachenko.

'Espero una oportunidad; si después de ganarle a Valdez, hay una buena bolsa contra Lomachenko o frente al estadounidense Teófimo López (campeón mundial de la Federación Internacional), será una opción que agarraré porque quiero vencer a los mejores', agregó.

Aunque pega duro con las dos manos y puede boxear, Bertchelt reconoce que necesita mejorar su defensa y trabaja en eso para crecer como peleador.

'La mejor defensa es el ataque pero solo los maestros se quitan los golpes. Yo soy fuerte, tengo una pegada respetable y sé boxear, quiero trabajar en la defensa', agregó.

El próximo sábado Bertchel peleará contra Eleazar 'Tronco' Valenzuela en un cartel a puertas cerradas en la división ligera, en el cual el 'Alacrán' dice estar concentrado para regresar de la mejor manera después de una ausencia de casi ocho meses como consecuencia de la COVID-19.

'El 'Tronco' viene con ganas de ganar y yo también, vamos a brindar un gran espectáculo. En el boxeo no hay nada escrito, es lo bonito de este deporte', señaló el púgil, desconfiado de su condición de favorito ante un rival con 21 victorias, 16 por KO, 13 derrotas y 4 empates.

'Me va a servir de preparación para llegar en buenas condiciones contra Óscar Valdez. Ahora no pienso en otra pelea que no sea el regreso ante el 'Tronco'; quiero ganar, no importa si por decisión o nocaut; lo que deseo es regresar', apuntó a Efe.

Al referirse a ese combate del sábado, pactado en la división ligera, Bertchelt reconoce sentir curiosidad por ver cómo reacciona su cuerpo porque el año próximo podría intentar establecerse en esa división

'Lo mejor está por venir, soy joven, llevo seis defensas; a lo mejor puedo subir a ligero y ser campeón, voy paso a paso, no estoy golpeado y eso va a ayuda', indicó.

En el aislamiento por el coronavirus, el pugilista no ha dejado de entrenarse; hizo preparación física en una caminadora y trabajó con un costal y una pera instalados en su casa, por lo que cree estar en buena forma para su pleito del próximo sábado.

'Luego vendrá la gran pelea contra Valdez, será de las mejores', concluyó.EFE