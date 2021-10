Betalú:'Si tengo que tirar la toalla será en el Caribe'

Tafraoute (Marruecos), 12 oct (EFE).- Josep Batalú (KH7), ganador de 4 ediciones de la Titan Desert y de la etapa maratón de este martes, tiene claro que aunque esté lejos del podio tras el descalabro de la primera jornada, sexto clasificado, solo tirará la toalla 'en el Caribe'.

'Si tengo que tirar la toalla, la tiro en el Caribe, pero en la Titan nunca. Hay que seguir buscando la general conmigo y otros compañero, y además pelearemos por las etapas. Vamos a seguir dando espectáculo', dijo el ciclista de Amposta, de 43 años.

Betalú, sexto a 39 minutos de Konny Looser, admite que el suizo es el gran favorito para sucederle en el palmarés, aunque la Titan puede deparar siempre sorpresas.

'Sí. Looser es el favorito. Esta carrera se gana con fuerzas, sabiendo correr y echándole valor, no vale ir a rueda. Conozco a este corredor, es inteligente, a mí me sigue mucho, es un profesional que ha ganado carreras importantes y tiene un punto más que los demás. No obstante, esto es la Titan, pueden pasar cosas, y si tienes una avería importante te vas al 'palco', explicó.

Sobre la etapa dijo que puso el equipo a trabajar porque en esta carrera hay que arriesgar.

'Cuando tienes un equipo así de fuerte hay que trabajar, yendo a rueda no se gana, tienes que arriesgar. Hice un recortada, tirando de experiencia, cogí 2 minutos y me vi fuerte, pero las distancias en el desierto engañan. Hice otra recortada y me confundí, pero pude rectificar y llegar solo a meta'. EFE

