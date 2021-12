Bickerstaff: Ricky ha demostrado que se puede tener una confianza total en él

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- Tras un partido en el que Ricky Rubio fue decisivo para la victoria de su equipo, J.B. Bickerstaff, entrenador de los Cleveland Cavaliers, declaró el sábado a EFE que tiene una 'confianza total' en el jugador español, que ha demostrado que tanto el equipo técnico como sus compañeros pueden 'creer en él'.

Los Cavaliers lograron su tercera victoria consecutiva en la noche del sábado ante los Sacramento Kings por 117-103. Y aunque los Cavs siempre estuvieron por delante en el marcador, y llegaron a estar 29 puntos arriba, en el último cuarto los Kings amenazaron la victoria de los de Cleveland.

Fue en ese momento cuando Bickerstaff colocó en cancha a Rubio que puso orden en el equipo y anotó dos triples consecutivos en los últimos minutos que, junto con dos robos de balón protagonizados por el base español, sentenciaron el partido en favor de los Cavs.

Tras el partido, Bickerstaff reveló a EFE que cuando puso en la cancha a Rubio en los últimos minutos le pidió que 'fuese él mismo'.

'En ese momento, teníamos una confianza total en Ricky', añadió Bickerstaff, que esta temporada se ha convertido en uno de los entrenadores de moda de la NBA.

'No hay momento que sea demasiado grande para él. Cuando la pelota está en sus manos y se necesita un tiro o una jugada, Ricky lo va a hacer. Creemos en él y sus compañeros creen en él y nos lo ha demostrado a todos', añadió Bickerstaff.

El entrenador de los Cavs también dijo a preguntas de los medios que Rubio es un jugador especial que poseé cualidades que otros no tienen.

'Es alguien en quien puedes creer, en el que te puedes apoyar en situaciones difíciles. No tiene miedo. No hay nada que no haya visto. No hay situación en el baloncesto que él no haya vivido. Ante un tiro importante, no tiene miedo. Ante la jugada adecuada, no tiene miedo. Somos afortunados de tenerlo', terminó diciendo. EFE

jcr/jad