Biden convence al G7 para lanzar gran plan de infraestructuras frente a China

Plymouth (Reino Unido), 12 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, ha convencido al resto de líderes del G7, reunidos en una cumbre en Carbis Bay (el Reino Unido), para lanzar un gran plan de infraestructuras que contrarreste el avance de China.

En ese sentido, los dirigentes del G7 acordaron este sábado lanzar la iniciativa 'Build back better for the world' (reconstruir mejor para el mundo) para 'responder a las necesidades tremendas de infraestructuras en los países de ingresos medios y altos', informó la Casa Blanca en un comunicado.

El plan quiere ser una alternativa al proyecto chino 'One Belt, One Road' (una ruta, un cinturón), que pretende revitalizar la conocida como Ruta de la Seda mediante la modernización de infraestructuras y telecomunicaciones para mejorar la conectividad entre Asia y Europa. EFE