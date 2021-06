Biden dice que plan de infraestructuras es un 'gran paso' en pulso con China

Washington, 24 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, describió este jueves el acuerdo recién alcanzado en su país para aprobar un plan de infraestructuras valorado en 1,2 billones de dólares como un 'gran paso' en la competición con China.

'Este acuerdo envía la señal al mundo de que podemos funcionar, dar resultados y hacer cosas significativas', dijo Biden en una declaración desde la Casa Blanca.

Biden aseguró que el pacto que ha cerrado con senadores republicanos y demócratas, y que aún debe recibir el visto bueno del Congreso, supone 'la mayor inversión en transporte público de la historia de Estados Unidos'.

'Estamos en una carrera con China y con el resto del mundo por el siglo XXI, y ellos no están esperando. Están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en todas partes', subrayó Biden.

Añadió que la duda para muchos es si 'las democracias pueden competir con lo que hacen las autocracias', en el plano económico, y el acuerdo recién alcanzado en Washington 'es un gran paso' en ese sentido.

Biden reconoció que no puede 'garantizar' que el Congreso vaya a aprobar el acuerdo alcanzado este jueves, y dejó claro, además, que no firmará una ley sobre el tema si no va de la mano de otro paquete de gasto al que se oponen los republicanos, lo que puede complicar las perspectivas del proyecto.

Según datos aportados por la Casa Blanca en un comunicado, el plan estará valorado en 1,2 billones de dólares a lo largo de 8 años y contempla nuevas inversiones en infraestructuras por valor de 579.000 millones de dólares.

Dentro de esas nuevas inversiones, hay 312.000 millones de dólares que irán a parar al sector de los transportes para proyectos de carreteras, puentes, ferrocarriles, autobuses eléctricos, puertos y aeropuertos, entre otros.

La propuesta destina, además, 266.000 millones de dólares en nuevas inversiones para 'otras infraestructuras', como el sistema de aguas, la banda ancha y la paliación del impacto de la crisis climática.

Biden indicó que el plan permitirá 'la creación de millones de puestos de trabajo' en las labores de reconstrucción de puertos, aeropuertos, puentes y carreteras.

En las negociaciones previas, el mandatario había rebajado el importe del plan, que ubicó en un primer momento en 2,3 billones de dólares, tras las críticas de los republicanos por considerarlo excesivo. EFE