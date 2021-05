Biden firma una ley para acabar con los crímenes de odio contra los asiáticos

Washington, 20 may (EFE).- Con el apoyo de demócratas y republicanos, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó este jueves una ley destinada a articular una rápida respuesta federal frente al incremento de los crímenes de odio que la población de origen asiático ha sufrido durante la pandemia.

En un evento en la Casa Blanca, Biden dio las gracias a los dos partidos por haberse unido para aprobar una ley contra el 'feo veneno que durante mucho tiempo ha perseguido y plagado esta nación', en referencia al racismo y los crímenes de odio.

'Mi mensaje para todos aquellos que están sufriendo es: les vemos. El Congreso lo ha dicho, les vemos. Y estamos comprometidos a detener el odio y la discriminación', prometió.

El discurso de Biden, de unos 20 minutos, estuvo plagado de referencias a la misión que asumió cuando lanzó su campaña para las elecciones presidenciales de 2020: rescatar los valores de decencia e igualdad de EE.UU. para unir al país como si fuera uno, desterrando para siempre el odio.

La ceremonia tuvo un aire cordial con demócratas y republicanos riendo las bromas de Biden. Fue también la primera vez que se celebró en el interior de la Casa Blanca un evento multitudinario con la asistencia de casi 70 personas y sin la protección de las mascarillas.

A la ceremonia acudieron miembros de los dos partidos, quienes en las últimas semanas dejaron atrás sus colores políticos para aprobar la ley en el Congreso.

En concreto, la Cámara de Representantes aprobó esta semana el proyecto con 364 votos a favor y 62 en contra, todos del Partido Republicano; mientras que el mes pasado la iniciativa recibió el respaldo casi unánime en el Senado (94-1).

En la ceremonia, también intervino la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, la primera mujer, primera afroamericana y primera persona de origen asiático en ocupar ese puesto.

Harris aludió al aumento de agresiones contra los asiático-estadounidenses y citó varios episodios de violencia, incluido el tiroteo que en marzo acabó con la vida de ocho personas, seis de ellas mujeres asiáticas, en Atlanta (Georgia).

'Esa violencia -dijo Harris- no ha venido de la nada y nada de esto es nuevo. En mi vida, en mis experiencias, he visto cómo el odio puede invadir nuestras comunidades (...) He visto cómo puede impedir nuestro progreso. Y he visto cómo cuando la gente se une contra el odio, nuestro país se fortalece'.

El objetivo de la ley firmada por Biden es hacer más fácil la denuncia de crímenes de odio mediante campañas de información. Además, los documentos necesarios para poner una denuncia estarán disponibles en internet en varios idiomas.

Asimismo, se creará un nuevo puesto en el Departamento de Justicia que tendrá la misión de investigar los crímenes de odio relacionados con la pandemia.

Un estudio de la Universidad Estatal de California en San Bernardino indica que en el primer trimestre de este año hubo un incremento del 164% en los crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático con respecto al mismo periodo del año anterior, justo antes de la pandemia.

Aunque nadie mencionó al expresidente Donald Trump (2017-2021) durante la ceremonia, algunas ONG atribuyen la reciente estigmatización de los ciudadanos con raíces en Asia a sus comentarios sobre la covid-19, que describía como 'el virus de China'. EFE