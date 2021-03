Bielsa frena al Chelsea, generoso Benzema, se reivindica CR7, el PSG cae

Lorenzo Martínez

Madrid, 14 mar (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United, el francés Karim Benzema, que con dos goles permite al Real Madrid seguir en liza por el título, el portugués Cristiano Ronaldo, objeto entresemana junto a su Juventus Turín de duras críticas y que este domingo se reivindicó con un triplete, sumando ya 770 a lo largo de su carrera en partidos oficiales, el polaco Robert Lewandowski que sigue sumando tantos en su camino hacía la Bota de Oro, y la derrota casera del París Saint Germain ante un rival en zona descenso, fueron los protagonistas de este fin de semana en Europa.

BIELSA FRENA AL CHELSEA, EL ARSENAL AL TOTTENHAM, AL CITY NO HAY QUIEN LE FRENE

Marcelo Bielsa, técnico tan peculiar como genial, frenó con su Leeds al Chelsea del alemán Thomas Tuchel, que llegaba de dos victorias ligueras consecutivas, pero con la mente puesta en el duelo europeo del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid. Se firmó un empate (0-0), que rompe una racha de 19 partidos (uno de Copa) consecutivos que llevaba el equipo del argentino sin tener un reparto de puntos. Para el conjunto del acaudalado barrio londinense se trata del decimotercer partido (dos de Copa, uno de Liga Campeones, diez de Premier), pero sobretodo poner en riesgo su cuarto puesto, último de acceso a la próxima 'Champions'.

También frenó, aún más, el Arsenal del español Mikel Arteta, exayudante de Pep Guardiola, al Tottenham de Jose Mourinho, al que derrotó por 2-1, frenando la racha de tres triunfos consecutivos que le había llevado a acercarse a la zona Europea. El partido tuvo como doble protagonista al argentino Erik Lamela, capaz de lo bueno y de lo malo. Marcó el tanto que ponía a los visitantes en ventaja con una precisa y bella rabona, pero en el minuto 76 dejó a su equipo en diez al ver su segunda tarjeta amarilla. Entre una y otra acción, el noruego Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid, y el francés Alexandre Lacazette (penalti) dieron paso al triunfo local.

Sigue sin ceder un ápice el Manchester City de Guardiola, que se impuso con relativa facilidad en casa del Fulham (0-3), con el tercer gol obra del argentino Sergio 'Kun' Agüero, que volvió al once inicial. Lidera con once puntos de ventaja sobre su eterno rival ciudadano United, que se impuso al West Ham (1-0, autogol), y con quince sobre el Leicester, al que visitará en la próxima jornada. Este lunes, el Liverpool de Jurgen Klopp visita al Wolves en un partido muy importante para sus intereses, pues está ocho puntos una zona 'Champions' que de no alcanzar puede serle de una pesada losa para su inmediato futuro.

EL 'LEÓN' BENZEMA MANTIENE EN LIZA AL MADRID, UN ATLETI INQUIETO

A tres días de uno de los partidos más importantes para el madridismo, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, el Real Madrid estuvo muy cerca de 'entregar' LaLiga. Recibía al Elche, con el objetivo permanencia pero que ya le ganó en la primera vuelta, y estuvo muy cerca de volver a caer en el propio Alfredo Di Stefano. Y si no lo hizo, si ganó (2-1), pues gracias al 'hambre' mostrado por Karim Benzema, autor de los dos tantos (m.73 y 91) de la remontada y que permite a su equipo seguir en la lucha por renovar el título. Su nombre (Karim) de origen árabe y que aparece en el Corán, significa 'generoso y, desde luego, últimamente lo está siendo con su equipo. También se dice que uno de sus puntos más notables es la fuerza, y se la aporta a un conjunto a veces sin rumbo.

Fue un partido triste, muy gris del Real Madrid, que salió excesivamente pensando en el Atalanta, dejando inicialmente en el banquillo a Modric y Kroos, su cuarto de mando al que tuvo que recuperar en la segunda mitad, y que registró la buena nueva de la vuelta tras lesión del capitán Sergio Ramos, más noticia últimamente por la duda de si renovará su contrato o se irá al final de temporada. También volvió Hazard, que jugó el último cuarto de hora. Un buen Elche se aprovechó de ello, se adelantó (m.61) y soñó con el que hubiera sido su primer triunfo como visitante a terreno madridista. Pero Benzema no bajó los brazos y, quien hace años fuera definido por su entonces técnico Jose Mourinho como 'gatito', aportó la fuerza de un león y dio los tres puntos a su equipo. Este martes, el Real Madrid debe cambiar mucho ante la visita de una Dea Atalanta a quien la Diosa Cibeles convirtió justo en un león, uno de los dos (el otro es su amante Hipómenes) que tira del carromato en la famosa fuente donde el madridismo celebra sus más importantes logros.

Horas después, el Atlético de Madrid dio de nuevo 'vida' a la lucha por el título con un empate sin goles en su visita al vecino Getafe. Si entre semana había aumentado su ventaja como líder, al imponerse en partido aplazado al Athletic Club, apenas tres días después reabre la lucha. Dispuso de las mejores ocasiones para marcar, el meta local fue el héroe de su equipo, pero al equipo del 'Cholo' Simeone parece poderle un cierto ansia, se muestra muy inquieto. Perder una ventaja que llegó a estar en unos trece puntos se está convirtiendo en una losa que el equipo desea quitarse más con corazón que con cerebro. Y su técnico no duda en pedir 'calma' a sus jugadores.

Lo tiene todo aún a su favor, se mantiene líder y lleva seis puntos de ventaja al Real Madrid, y siete al Barcelona, que juega este lunes ante el Huesca y puede ponerse a cuatro. Pero el Atleti está preocupado. Un buen golpe moral podría venirle este miércoles si remonta ante el Chelsea el 0-1 de la ida, en los octavos de final de la Liga de Campeones; de no lograrlo, el ansia podría aumentar.

LA REIVINDICACIÓN DE CR7, LAUTARO DECISIVO, EL NÁPOLES SORPRENDE AL MILÁN

Cristiano Ronaldo ha vivido, quizás, su semana más dura como juventino. La sorprendente eliminación entresemana ante el Oporto en propia casa, en la vuelta de los octavos de la Liga de Campeones, que se une a la no menos sorprendente frente al Lyon en la precedente campaña, le han representado una auténtica lluvia de críticas. Incluso de rumores, más o menos veraces, sobre que tanto su club como él mismo desearían cerrar al final de temporada una relación contractual que está suscrita hasta el 30 de junio de 2022. Se ha hipotizado también hasta de una posible vuelta al Real Madrid.

Su respuesta hasta hoy fue, en sus redes sociales, afirmando que 'los verdaderos campeones nunca se rompen', que 'afortunadamente el fútbol tiene memoria..... y yo también' y que 'más importante que la cantidad de caídas que sufres en la vida, es la rapidez y la fuerza con la que te recuperas'. Y este domingo ha respondido a las críticas como mejor sabe hacer: sobre el terreno de juego, goleando. Anotó un triplete (uno de penalti) en la primera hora del triunfo foráneo ante el Cagliari (1-3). Y tras marcar el tercero (su 23 en la presente liga) hizo un claro gesto de reivindicación y respuesta hacía sus críticos: se acercó a una cámara ubicada a pie de campo y llevó un dedo a su oreja. Al final del partido, no acudió a hablar ante la televisión italiana que tiene los derechos de la Serie A y solicitó su presencia. De momento, prefiere hacerlo sobre el verde césped.

Eso sí, suma CR7 ya 770 goles en partidos oficiales, lo que para algunas clasificaciones le hace superar lo conseguido por Pelé, que le ha felicitado en sus redes sociales, y aún a la caza de los 772 de Romario y los 805 que se le apuntan a austro-checo Josef Bican.

El Juventus es tercero, con un partido menos, y a diez puntos de un líder Inter de Milán que ganó en su visita al Torino (1-2), con un tanto decisivo del argentino Lautaro Martínez a cinco minutos de la conclusión. El nacido en Bahía Blanca, con contrato hasta el 30 de junio de 2023, también está pendiente de su futuro, pues están en negociaciones para ampliar el compromiso. Además, horas después, el conjunto interista se vio beneficiado con la victoria a domicilio del Nápoles sobre el Milán (0-1), merced a un gol de Matteo Politano, en un nuevo duelo norte-sur, que mantiene a los milanistas como segundos pero ya a nueve puntos.

El Nápoles se pone quinto, a dos puntos de un Atalanta que ocupa la última plaza de acceso a la Liga de Campeones, pero que cuenta con un partido más que el conjunto napolitano.

EL PSG CAE Y DESAPROVECHA PONERSE LÍDER; LEWANDOWSKI SIGUE SUMANDO...Y EL BAYER AUMENTANDO SU VENTAJA

El PSG, aún sin Neymar y que sufrió el miércoles en la 'Champions' ante el Barcelona, pese al favorable 1-4 de la ida, evidenció este domingo no estar en forma. Cayó sorprendentemente en casa ante un Nantes (1-2) en zona descenso, después de haberse adelantado pronto en el marcador, y desaprovechando la ocasión de ponerse como líder, igualado a puntos con un Lille que se lo había puesto en bandeja no pasando horas antes del empate sin goles en su visita al Mónaco. En la próxima jornada, el conjunto parisino visita al Lyon, con el que está empatado a puntos, ambos a tres dela cabeza.

En la Bundesliga, Robert Lewandowski sigue imparable. Con el tanto anotado este sábado en el triunfo del Bayern Múnich en terreno del Werder Bremen (1-3), ya suma 32 en las veinticinco jornadas que se llevan esta campaña de liga. Va camino de lograr la que sería su primera Bota de Oro del fútbol europeo (máximo realizador liguero de la temporada) y desquitarse de la 'espinita' que le quedó en la campaña 2019-20, en la que se quedó con la Bota de Plata ya que el italiano Ciro Immobile (Lazio) se hizo con la del más preciado metal.

Y al ritmo del polaco va su equipo, un Bayern que ve aumentar a cuatro puntos su ventaja al frente de la clasificación, al pinchar su inmediato perseguidor, el RB Leipzig, que no pasó del empate casero ante el Eintracht Frankfurt (1-1). EFE.