Bilbao BBK Live (España) se aplaza a 2021 con The Killers y Pet Shop Boys

Bilbao (España), 29 may (EFE).- El festival Bilbao BBK Live (España) se ha aplazado a 2021 y mantiene en su cartel a parte de los artistas previstos para este año, entre ellos The Killers, Bad Bunny y Pet Shop Boys, según ha informado en un comunicado la promotora del evento, Last Tour.

Los organizadores han destacado que “los problemas” derivados de la crisis de la COVID-19 han hecho que el Bilbao BBK Live “no se pueda celebrar en la fecha y forma programada”, por lo que se han visto “obligados a aplazarlo al verano de 2021”.

Han indicado que el festival se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio de 2021 y que están valorando “trasladar todo el cartel de este año a 2021” para lo que han encontrado “absoluta empatía y predisposición” en “prácticamente todos los artistas”.

Los organizadores han anunciado ya para la próxima edición a una veintena de artistas que estaba previsto actuasen este año y sigue “trabajando en el resto, con predisposición por ambas partes para tratar de hacerlo posible tan pronto como se pueda”.

Entre los anunciados este viernes para la edición de 2021 se encuentran The Killers, Pet Shop Boys, Bad Bunny, Bicep live, Bomba Estéreo, Caribou, FKA twings, Fontaines D.C., Meute, Supergrass, El Columpio Asesino y León Benavente.

Las entradas se podrán a la venta el 9 de julio y las adquiridas para esta edición serán válidas para la de 2021. Aquellas personas que no puedan acudir podrán devolverlas a través de la web del festival del 1 al 14 de junio de 2020.

El festival ha anunciado la creación de un fondo para apoyar a los profesionales autónomos que habrían trabajado en el festival este verano, y la ayuda al Banco de Alimentos de Bizkaia, para lo que destinará 5 euros de cada entrada vendida. EFE

