Binder arriesga y gana un fin de semana de color español

Juan Antonio Lladós

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) se arriesgó y ganó el Gran Premio de Austria de MotoGP cuando apareció la lluvia y que tuvo neto color español en el resto de las categorías con victoria de Raúl Fernández (Kalex) en Moto2 y de Sergio García Dols (Gasgas) en Moto3.

Binder se arriesgó cuando comenzó a llover al final de la carrera de MotoGP en el circuito Red Bull de Spielberg y logró imponer su estrategia de no cambiar de moto hasta la bajada de la bandera de cuadros, aunque no sin un agónico sufrimiento, pues en algunas ocasiones excedió los límites del circuito y fue penalizado con tres segundos que no alteraron el resultado.

Mientras el surafricano se mantuvo en la carrera, sus rivales de turno, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y los españoles Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) optaron por entrar a cambiar de moto, con resultados finales muy diferentes.

Bagnaia y Martín consiguieron acabar en el podio en una remontada espectacular sobre pilotos que no habían cambiado neumáticos y aguantaban sobre la moto como podían con neumáticos de seco bajo la lluvia, mientras que Quartararo se tuvo que conformar con la séptima posición y Márquez, que se cayó nada más entrar a la pista, en la curva tres, fue decimoquinto.

Pasado el ecuador de la carrera, en el decimosexto giro, Bagnaia, Quartararo y Márquez se habían ido claramente de sus rivales, con un Jorge Martín navegando en solitario en la cuarta plaza y Zarco defendiéndose de los ataques de Joan Mir, aunque duró poco en esa situación pues se fue al suelo en la curva nueve del decimoctavo giro.

Dos vuelta más tarde Fabio Quartararo se coló en la curva tres y se fue largo, lo que dejó el camino expedito a Marc Márquez para ponerse segundo, tras Bagnaia y literalmente pegado a él.

A siete vueltas del final y a la salida de la curva tres, el piloto de Repsol Honda lo intentó de manera espectacular, pero en la siguiente recta 'Pecco' Bagnaia le devolvió el adelantamiento por velocidad. Todo volvía a su punto de partida, pero de nuevo aparecía la lluvia en escena.

El australiano Jack Miller y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR) fueron los primeros en entrar en talleres a cambiar de moto, mientras que por delante lo hicieron una vuelta más tarde los Bagnaia, Quartararo, Márquez y Martín, mientras Brad Binder se puso líder y se marchó en pos de la victoria, el piloto de Repsol Honda se iba al suelo en la curva uno y todo su esfuerzo fue en vano.

La lluvia jugó una baza determinante y Brad Binder la supo aprovechar para ganar, y con neumáticos de agua Bagnaia y Martín recuperaron mucho terreno en la vuelta final para acabar sobre el podio austríaco, con Joan Mir en cuarta posición, Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) quinto, delante de Iker Lecuona, Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Alex Márquez (Honda RC 213 V) y Aleix Espargaró.

El español Raúl Fernández (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer con solvencia en Moto2, por delante del japonés Ai Ogura (Kalex) y del español Augusto Fernández (Kalex), lo que le acerca al líder del campeonato, el australiano Remy Gardner (Kalex), que 'sólo' pudo ser séptimo y ahora se encuentra a 'sólo' 19 puntos de desventaja en la lucha por el título mundial.

El español Sergio García Dols (Gasgas) se resarció de la mala suerte que tuvo el pasado fin de semana en el circuito de Red Bull al acabar segundo con caída incluida, para lograr la tercera victoria de la temporada en Moto3, por delante del turco Denis Öncü (KTM) y del italiano Denis Foggia (Honda).

Pedro Acosta, que se tuvo que conformar con la cuarta plaza al verse superado por 48 milésimas de segundo por el italiano Dennis Foggia, continúa líder del mundial con 196 puntos, 41 más que Sergio García Dols (155). EFE

JLL/jag