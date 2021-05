Birmania detiene a 39 disidentes por supuestos ataques y planes de rebeldía

Bangkok, 12 may. (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Birmania han arrestado a 39 personas por, supuestamente, perpetrar ataques y planear unirse a grupos rebeldes para recibir entrenamiento militar, según publica este miércoles la prensa oficialista.

Las detenciones comenzaron el 17 de abril en Rangún durante una redada en la casa de un opositor al golpe de Estado militar del 1 de febrero, donde las autoridades encontraron munición, detonadores y mechas para explosivos, escribe el diario The Global New Light of Myanmar, ahora controlado por la junta.

Según la investigación de la policía, estas primeras detenciones están vinculadas a una serie de ataques con explosivos ocurridos en la antigua capital contra oficinas gubernamentales, aunque ningún grupo ha reclamado la autoría de los incidentes.

Durante posteriores operaciones, las fuerzas de seguridad arrestaron hasta principios de mayo a un total de 39 personas vinculadas a los ataques y otros sospechosos que también buscaban unirse a las guerrillas étnicas que operan en el este del país.

El sublevamiento militar se enfrenta a un multitudinario movimiento de disidencia civil que comenzó a rechazar de manera pacífica a la nueva junta militar, aunque un número creciente de disidentes han decidido tomar las armas y unirse a las guerrillas étnicas que combaten desde hace décadas al Ejército.

El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, formado en abril por políticos electos y activistas anti junta, también anunció a principios de mes la formación de su propia defensa civil para combatir a las tropas golpistas.

Al menos 783 personas han perdido la vida desde el sublevamiento a raíz de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

Este grupo independiente también contabiliza casi 5.000 detenidos de manera arbitraria tras el golpe de Estado, incluida la derrocada líder Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde el primer día de la asonada.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales. EFE