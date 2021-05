Birmania recibe 500.000 dosis de vacuna contra la covid-19 donadas por China

Bangkok, 3 may (EFE).- Birmania ha recibido medio millón de dosis de la vacuna contra la covid-19 enviadas por China, mientras la situación de inestabilidad tras el golpe de Estado del 1 de febrero está amenazando los esfuerzos para contener la pandemia.

Las dosis llegaron el domingo al aeropuerto de Rangún en un vuelo fletado por la compañía Air China, informó la embajada china en Birmania en su perfil de Facebook.

La delegación diplomática precisó que este envío se debe a un compromiso de ayuda realizado a principios de año, previo al levantamiento militar que acabó con el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

El rechazo del personal sanitario a trabajar para la junta militar ha supuesto el cierre del 60 % de los hospitales del país, según cifras del movimiento de desobediencia civil.

Las autoridades han emitido ordenes de arresto contra cientos de trabajadores sanitarios, mientras a diario el periódico oficialista The Global New Light of Myanmar publica 20 nuevos nombres y fotografías de doctores y enfermeras en busca y captura por no trabajar.

En abril, la Federación Internacional de la Cruz Roja alertó de que la inestabilidad política en el país 'supone una amenaza a los esfuerzos de contener la pandemia'.

Desde la asonada, la detección de nuevos casos se ha desplomado y es una incógnita el verdadero estado de la pandemia en el país de 54 millones de habitantes.

En cuanto a la vacuna, según datos oficiales del 1 de abril, se ha inoculado la primera dosis a más de 1 millón de personas y la pauta completa a tan solo 40.000 personas.

En total, Birmania ha detectado más de 142.830 casos, incluidos 3.209 fallecidos, conforme a los últimos datos del Ministerio de Salud. EFE