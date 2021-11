Birmania reitera que no permitirá encuentro de Suu Kyi con enviado de ASEAN

Bangkok, 3 nov (EFE).- La junta militar birmana ha insistido en que no permitirá el encuentro de la depuesta mandataria Aung San Suu Kyi con ningún enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), según informa este miércoles la prensa oficialista.

Así lo indicó el número dos de la junta y vice primer ministro birmano, Soe Win, en una reunión virtual el martes de ASEANSAI, el órgano auditor de la ASEAN, en la que reiteró que el motivo es que Suu Kyi se encuentra detenida por varios procesos judiciales en su contra.

'...no se puede permitir a ninguna persona u organización mantener una reunión con alguien sometido a un proceso judicial', señaló el militar golpista, según el discurso recogido por el Global New Light of Myanmar.

Soe Win también criticó que la ASEAN vetara la presencia de un alto cargo de su país en la cumbre que el bloque celebró la semana pasada, lo que, en su opinión, vulneró el principio de no intervención en asuntos internos de los miembros del grupo multilateral.

La líder electa Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe del pasado 2 de febrero, está acusada de cargos variopintos como la importación ilegal de 'walkie-talkies', vulnerar las normas de la pandemia, la ley de secretos oficiales, incitación y corrupción.

La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y gran parte de los países asiáticos han pedido su liberación.

Birmania se está quedando cada vez más aislada internacionalmente y la semana pasada la ASEAN vetó al líder de la junta, Min Aung Hlaing, por no cumplir con los acuerdos alcanzados con el bloque en abril, incluido la reunión de un enviado especial del bloque con Suu Kyi.

China y sobre todo Rusia, que ha intercambiado varias delegaciones diplomáticas y militares con Birmania, son los países más cercanos a la junta militar.

En los nueve meses transcurridos desde el golpe, la junta ha arrestado a más de 9.000 personas, de las que más de 7.000 siguen detenidas según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), que también contabiliza 1.233 muertes por la represión de las fuerzas de seguridad.

El levantamiento militar también ha agravado el conflicto armado con las guerrillas étnicas que llevan décadas levantadas en armas así como con nuevas milicias civiles de defensa, mientras que la covid-19 también está causando estragos en el precario sistema sanitario del país.

El Ejército justifica el golpe de Estado por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales. EFE

grc/raa/mji