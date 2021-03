Bisseger: 'La contrarreloj es lo mío'

Redacción deportes, 9 mar (EFE).- El suizo Stefan Bisseger (EF Nippo), ganador de la contrarreloj de la París-Niza y nuevo líder de la prueba, se mostró muy feliz con el primer maillot amarillo de su carrera, logrado en su especialidad preferida.

'He trabajado mucho para lograr una victoria como esta. Soy bastante joven, pero he demostrado puedo estar ahí. La contrarreloj es lo mío. Vengo de la pista y carreras cortas por etapas me vienen bien. Es bueno venir a la París-Niza y ganar', dijo.

Bisseger, de 22 años, fue subcampeón del Mundo sub-23 en ruta en 2019 y plata en el Europeo contrarreloj de la categoría en 2020. Recientemente en el Tour de los Emiratos solo fue superado en la crono por el italiano campeón mundial Filippo Ganna.

'Entreno mucho con la bicicleta de contrarreloj y la manejo bastante bien. Realmente estoy muy feliz. Es una de las grandes carreras del inicio de temporada y el primer maillot amarillo de mi carrera. Es realmente agradable estar en esta situación', agregó.