Bjerregaard, nuevo récord del campo (62) para auparse al liderato

Redacción Deportes, 6 ago (EFE).- El danés Lucas Bjerregaard, actual número 960 del mundo y que llegó a ser el 49 hace dos años, logró este viernes un nuevo récord del campo del Fairmont St. Andrews, donde selló un espectacular 62 (10 bajo par) para auparse al liderato del Hero Open, perteneciente al circuito europeo.

Bjerregaard mejoró los 63 con los que el escocés Calum Hill, ahora segundo a dos impactos, estableció una nueva mejor marca en este campo. Para ello hizo 11 birdies, seis de ellos consecutivos entre los hoyos 3 y 8, por un solo bogey. Lidera con 129 totales (15 abajo).

El danés aventaja en dos golpes a Calum Hill y en tres al dúo firmado por el español Santiago Tarrío y el sudafricano Justin Walters.

DE CONDUCIR UN UBER A PELEAR POR UNA VICTORIA

A cuatro están clasificados el inglés Matthew Jordan y el francés Robin Sciot-Siegrist, y a seis, un grupo de cuatro jugadores entre los que figura el estadounidense Berry Henson, que este viernes reveló que hace cinco semanas se ganaba la vida conduciendo 'un Uber'. Lleva dos rondas de 67 (-5) para -10 en el total.

'No he jugado mucho al golf en los últimos dos años. Hace cinco semanas conducía un Uber. Así que estar aquí compitiendo en el European Tour... Estaba conduciendo Uber y ahora esta semana la gente me está viendo jugar al golf. Estoy disfrutando de estar aquí', dijo Henson. EFE

sab