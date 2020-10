Blackpink, confinamiento y Halloween para niños en estrenos de TV en EE.UU.

Miami, 13 oct (EFE).- Un documental sobre el grupo musical femenino de K-pop Blackpink, una serie antológica sobre los primeros días de confinamiento por la pandemia de la COVID-19 y una producción de Halloween para niños son los estrenos más importantes de esta semana en la televisión estadounidense y en las plataformas de streaming.

Martes 13

'El domo del dinero', el nuevo gran reality de la televisión en español de Estados Unidos, se estrena este martes en la cadena Telemundo. Es el primer programa de este estilo que se produce y rueda totalmente en las instalaciones del Telemundo Center en Miami. (EE.UU.)

Miércoles 14

La historia de la banda femenina de K-pop más exitosa de todos los tiempos Blackpink es revelada en el documental de Netflix 'BLACKPINK: Light Up the Sky', que incluye momentos nunca vistos de la banda, algo que sus fans de todo el mundo —a quienes se conoce como sus 'BLINK' vienen esperando hace años.

Jueves 15

HBO Max logró reunir al elenco de la exitosa serie 'West Wing' en el programa 'A West Wing Special to Benefit When We All Vote', que incluirá la presentación teatral y en vivo del tercer episodio de la producción 'Hartsfield’s Landing'. En la transmisión, el jueves 15, los actores Martin Sheen, Dulé Hill, Allison Janney, Rob Lowe, Janel Moloney, Richard Schiff y Bradley Whitford buscarán recaudar fondos para la organización 'When We All Vote', liderada por la ex primera dama Michelle Obama.

La producción 'Distanciamiento Social' de Netflix está ambientada en los meses iniciales de la pandemia de la COVID-19 y muestra cómo lo vivieron sus personajes principales. Según la plataforma de streaming, la serie de antología que se estrena el jueves 'se concibió y se realizó completamente durante la cuarentena'

'Guía de una niñera para cazar monstruos' cuenta en Netflix como una adolescente es reclutada por una organización internacional que protege a niños con poderes especiales. La película está basada en el primer libro de la popular trilogía de historias de terror 'A Babysitter’s Guide to Monster Hunting', escrita por Joe Ballarini.

Viernes 16

Netflix estrena el viernes la producción francesa 'La Révolution' reinventa la revolución francesa con un tono de terror y mucha sangre. La historia asentada en 1789 describe como una misteriosa enfermedad vuelve azul la sangre de los aristócratas y les causa una obsesión por asesinar a los pobres.

Dos nuevos personajes de los comics de Marvel llegan a Hulu el viernes en la serie 'Helstrom'. Los protagonistas son un hermano y una hermana que luchan contra el crimen, para escapar del pasado de su familia. La serie de títeres 'Helpsters' representan el estreno de Apple TV+ esta semana, con un grupo de muñecos que se convierten en ayudantes para todo tipo de proyectos infantiles.

'Remodelaciones de ensueño' es el nuevo programa de Netflix en el género de televisión para dueños de casa. Los protagonistas son Syd y Shea McGee, quienes comenzaron documentando la remodelación de su casa en Instagram y hoy en día tienen una empresa con 70 empleados.

Domingo 18

A lo largo de cinco episodios, que se comienzan a transmitir el domingo en HBO, la serie 'Beartown' explora las esperanzas que unen a una pequeña comunidad al rededor de un equipo juvenil de hockey sobre hielo. EFE