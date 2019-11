'Blade Runner' deja de ser futurista: noviembre de 2019 ya está aquí

Los Ángeles (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Halloween y el Día de Muertos suelen acaparar la atención por estas fechas cada año, pero este 1 de noviembre es especial porque el futuro, de alguna forma, se ha convertido en presente: noviembre de 2019, la fecha en que sucedía la icónica cinta de ciencia-ficción 'Blade Runner', ya está aquí.

Numerosos usuarios en las redes sociales se han hecho eco hoy de que esta oscura y enigmática película que dirigió Ridley Scott en 1982 sucedía en este mes que acaba de comenzar y compararon, muchas veces con humor, los existenciales y turbios conflictos entre humanos y replicantes de la ficción con la sociedad del mundo actual.

También hubo gente que estableció paralelismos y diferencias entre el Los Ángeles hipertecnológico y perturbador que presentaba 'Blade Runner' y la apariencia actual de la ciudad californiana.

'Los Ángeles, noviembre 2019. ¡La era de 'Blade Runner' ha comenzado!', publicó hoy en su cuenta oficial de Twitter el estudio Warner Bros. para dar más cuerda a esta efeméride en las redes sociales.

El mensaje estaba acompañado de una imagen de Harrison Ford en 'Blade Runner'.

Además, en 2017 se estrenó 'Blade Runner 2049', la cinta que 25 años después daba continuación a 'Blade Runner' con Ryan Gosling y Ana de Armas escoltando a Ford.

El 1 de noviembre de 2019 fue, asimismo, la fecha escogida para la inauguración de Neotropolis, un bar 'pop-up' (efímero, temporal) de ambiente futurista e inspirado en 'Blade Runner' que está situado desde hoy en el centro de Los Ángeles.

'Visiones del Los Ángeles futuro desde los primeros años 80 han sido celebradas, imitadas y esperadas desde entonces. El presente actual que vivimos quizá no sea exactamente lo que nos prometieron (o nos advirtieron) en el pasado, pero vamos a cambiar eso', dice Neotropolis en su web sin referirse explícitamente a 'Blade Runner' por temas de derechos y para evitar posibles conflictos legales.

Este pequeño fenómeno de 'Blade Runner' en internet llega solo unos meses después de que falleciera el pasado 19 de julio Rutger Hauer, el actor que dio vida al replicante Roy Batty.

Hauer pasó a la historia del cine por su famoso monólogo en la parte final de la película.

'Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir', decía. EFE