Blanco: 'Los Juegos de Tokio son como una luz, mandarán un mensaje al mundo'

David Ramiro

Madrid, 1 jun (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, no tiene dudas que Tokio celebrará con 'éxito' unos Juegos que, debido a la situación que se vive desde hace año y medio por la pandemia global del coronavirus, son 'como una luz y una llama que se enciende para mandar un mensaje de optimismo al mundo'.

Blanco (Orense, España; 1950) es optimista con la celebración de los Juegos. Cree que en Tokio se batirán los récords de audiencia, los protocolos de seguridad harán que el evento se desarrolle sin contratiempos y la delegación española, que vestirá con la marca Joma, realizará un buen papel.

P: Menos de dos meses para los Juegos de Tokio. ¿Cómo se presentan con la situación que se vive por la pandemia?

R: Los Juegos se van a hacer y está todo preparado para que el 23 de julio sea la ceremonia de inauguración. A partir de ahí hay dificultades, no solo en Tokio sino en muchos países del mundo, pero esas dificultades se están venciendo y se están poniendo todos los medios para cuidar de la salud de la familia olímpica. No tengo ninguna duda, igual que no la he tenido nunca.

P: ¿Preocupa la situación de países como India?

R: Yo creo que preocupa a todo el mundo. Hablamos de una pandemia como no la habíamos conocido antes, pero tenemos que pensar en positivo. Hay que pensar, en general, que la situación ha mejorado. Hay que verlo en nuestro país y hay que pensar que la familia olímpica va a estar en una burbuja, por lo que la posibilidad de contagio es mínima.

Tenemos que convivir con el coronavirus, proteger a nuestros deportistas, medios de comunicación, técnicos, entrenadores...pero pensando que los Juegos se van a hacer y las medidas de seguridad van a ser máximas.

P: ¿Le han transmitido los deportistas preocupación por los estrictos protocolos de seguridad?

R: No porque se está viendo que se están celebrando muchas competiciones internacionales y los protocolos sanitarios se están haciendo en todos los campeonatos. Lo de la dificultad que fuese una novedad no lo es porque lo están viviendo a nivel nacional, continental y mundial. Es una situación diferente para proteger su salud y para que puedan competir y regresar sanos. Es importante lo que está haciendo el Comité Organizador porque hacer estos Juegos no es nada fácil, no hay nada que te ayude, todo es complicado, pero en la dificultad está el éxito.

Serán los Juegos más vistos de la historia. Más que nunca todo el mundo demanda hacer unos Juegos y dentro de esta dificultad organizarlo es un plus. Hay que ser consciente lo que se está haciendo porque es una gran llamada de atención a todo el mundo.

P: Todos los deportistas transmiten mucha ilusión en su discurso. ¿Tiene el COE la misma ilusión?

R: Escucho a todos los deportistas todos los días y veo más ilusión que nunca. Estos Juegos tienen más significado que otros. Hay un año más de preparación, está la ansiedad por no haber podido competir tanto o las ganas por demostrar el nivel que se tiene. Estos Juegos son como una luz, una llama que se enciende y que ha pasado los momentos más duros que ha pasado la humanidad. Es lo que me transmiten los deportistas. Soy optimista y creo que el deporte español va a hacer un gran papel en Tokio.

P: Cuando los deportistas ganen una medalla y suene el himno no estarán los aficionados ni sus familiares en las gradas. ¿Cómo puede afectar al deportista?

R: Ellos lo van a sentir en el corazón. En Tokio solo va a faltar una cosa, que son los espectadores, los familiares, tu entorno, pero es lo que pasa ahora en cada competición. Competimos en las situaciones que nos toca por el momento que nos toca vivir. Esta es la realidad y el deportista si algo sabe hacer y entender es donde está y adonde quiere llegar. Faltará el cariño y la proximidad en Tokio, pero no faltará de forma virtual o por teléfono. Van a estar arropados por el deporte español se lo merece y España estará pendiente de todos. EFE

1011041