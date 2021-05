Blanco: 'No imagino unos JJOO sin Rafa pero si toma otra decisión lo respeto'

Madrid, 12 may (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó hoy que no se imagina 'unos Juegos sin Rafa', pero añadió que si Nadal tomase 'la decisión personal' de no ir, lo respetaría.

'A Rafa siempre hay que escucharle y apoyarle. Hoy intentaré hablar con él, pero ha hecho una reflexión y para mí sus palabras son siempre palabras mayores', dijo Blanco en el acto en que anunció que Saúl Craviotto y Mireia Belmonte serán los abanderados españoles en los Juegos de Tokio.

Nadal comentó el lunes en Roma que tomaría una decisión definitiva sobre su participación en los Juegos más adelante, debido a la incertidumbre que crea la pandemia.

'Yo no me imagino los Juegos sin Rafa, pero si toma la decisión personal de no ir lo respetaremos. Esperamos que forme parte de la expedición olímpica', indicó.

Blanco dijo que los de Tokio 'van a ser los más difíciles de la historia' porque el nivel de preparación no ha podido ser el mismo y porque los deportistas no han podido medirse en tantas pruebas con sus rivales para ver su nivel.

'Dicho esto', añadió, 'soy más optimista que nunca con la delegación que vamos a llevar'. EFE