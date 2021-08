Blazic: 'Fue un partido de muchos nervios para nosotros, no fue fácil'

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El escolta esloveno Jaka Blazic aseguró, tras lograr el pase a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 derrotando a Alemania por 94-70, que pese al abultado resultado 'no fue fácil' ya que fue un partido 'de muchos nervios' para el conjunto esloveno en la primera parte.

'Nos sentimos genial por la victoria, trabajamos muy duro todo el verano para estar aquí. Fue un partido de muchos nervios para nosotros, sabíamos que Alemania era un buen equipo y en los dos aros estuvimos muy nerviosos, fue un buen partido para ver. Al final tuvimos una gran diferencia, pero no fue tan fácil', explicó a preguntas de EFE en la zona mixta del Saitama Super Arena.

Pese a los 94 puntos, el partido se jugó a un ritmo mucho más lento del que Eslovenia está acostumbrado a hacer.

'Fue más lento porque ellos están más organizados en defensa, saben que vamos rápido, que es nuestra clave, ellos se concentraron en Doncic y no dominó en la primera mitad. Fuimos agresivos y en la segunda mitad cayeron, al final del tercer cuarto no anotaron tanto, no estaban tan organizados en defensa y así conseguimos la victoria', analizó.

Su rival será el ganador del Italia-Francia. 'Francia es favorita obviamente, pero veremos el partido, quien venga daremos el máximo para ver qué conseguimos', comentó.

Y en cuanto al duelo siguiente de cuartos, entre España y Estados Unidos, Blazic ponderó las opciones del conjunto español

'España es un equipo con mucha experiencia, no le doy tanta ventaja a Estados Unidos. Hemos jugado contra España y son un gran equipo, espero un gran partido', finalizó. EFE

