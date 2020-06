$!Bob Dylan y 'Rough and Rowdy Ways', un esperado (y aclamado) regreso

Ocho años después de 'Tempest' (2012), que era su último disco con temas inéditos, Bob Dylan lanzó este viernes 'Rough and Rowdy Ways', un muy esperado álbum de nuevo con canciones originales y que ya ha recibido el aplauso prácticamente unánime de la crítica.

Con diez temas y setenta minutos de duración en total, 'Rough and Rowdy Ways' comienza con la ya conocida 'I Contain Multitudes', una canción sobria y de aroma íntimo que toma el título de un famoso verso del poema 'Song of Myself' de Walt Whitman.