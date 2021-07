Bob Odenkirk se encuentra estable tras desmayarse por un problema cardiaco

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Bob Odenkirk se encuentra 'estable' tras haberse desmayado el martes por 'un problema relacionado con el corazón', aseguraron este miércoles los representantes del intérprete a medios como el portal TMZ y la revista The Hollywood Reporter.

TMZ, que informó el martes en primicia del desvanecimiento del actor, aseguró este miércoles que Odenkirk estuvo inconsciente durante las primeras horas de su ingreso en un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.), pero aclaró que ahora ya se encuentra despierto y consciente.

'Bob y a su familia querrían expresar su gratitud por los increíbles doctores y enfermeros que le están cuidando, así como a los actores, el equipo y los productores (de 'Better Call Saul') que permanecieron a su lado', dijeron los representantes del actor.

Odenkirk y sus seres cercanos, que pidieron privacidad en este difícil momento, también dieron las gracias por 'la avalancha' de buenos deseos y de apoyo que han recibido en las últimas horas.

El protagonista de 'Better Call Saul', que tiene 58 años, se desmayó el martes en el rodaje de la serie en el estado de Nuevo México y fue inmediatamente asistido por el equipo de esta producción televisiva.

Hasta ahora no se sabía ni su estado de salud ni el motivo por el que se había desmayado.

Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en la aclamada serie 'Breaking Bad' (2008-2013).

El éxito de su personaje lo llevó a tener su propia serie derivada, que bajo el título 'Better Call Saul' ha impulsado aún más la carrera de Odenkirk.

'Better Call Saul' se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que es la que están rodando ahora.

Al margen de la televisión, Odenkirk presentó este año en los cines el violento y crudo thriller de acción 'Nobody' (2021).

Las redes sociales se han volcado en las últimas horas para desear lo mejor para Odenkirk.

Por ejemplo, el actor Bryan Cranston mostró este miércoles su preocupación por el estado de salud de su 'amigo'.

'Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer en el set de 'Better Call Saul'', escribió Cranston en su cuenta de Instagram.

'Por favor, toma un momento de tu día para pensar en él y para enviarle pensamientos positivos y oraciones', pidió la estrella de 'Breaking Bad'.

Aaron Paul, que también fue compañero de Odenkirk en 'Breaking Bad', envió asimismo un mensaje de cariño al actor.

'Te quiero, mi amigo', escribió Paul en Instagram en una publicación acompañada por una foto de Odenkirk. EFE

