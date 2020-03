Boban, a punto de ser destituido por el Milan por crisis interna con Gazidis

Andrea Montolivo

Roma, 4 mar (EFE).- La etapa del croata Zvonimir Boban como jefe de fútbol del Milan, después de que escribiera la historia del club en su carrera como jugador, está a punto de acabarse con un despido, después de una fractura con el consejero delegado surafricano Ivan Gazidis sobre el proyecto deportivo a seguir en el futuro.

Boban, uno de los líderes del Milan cuádruple campeón de Italia y campeón de Europa en 1994, había regresado al club de su vida en junio de 2019 en calidad de jefe de fútbol, renunciando a su cargo de secretario general adjunto de la FIFA, un papel que según los medios italianos está a punto de perder.

Gazidis decidió, de acuerdo con el fondo estadounidense Elliott, dueño del Milan, apostar por el alemán Ralf Rangnick como técnico para la próxima temporada, un proyecto deportivo del que Boban no fue informado, según aseguró en una reciente entrevista, y que provocó una profunda crisis interna.

'El hecho de que hablemos de estas cosas (Rangnick) no hace bien a nadie. Lo peor es que este evento que nos condiciona llega en un momento en el que el club está creciendo y se nota el gran trabajo de (el actual entrenador, Stefano) Pioli', afirmó Boban en una reciente entrevista.

'Esto ocurre en un momento en el que se nota que vamos por el camino correcto. No avisarnos (de la idea Rangnick) ha sido irrespetuoso e inelegante. No es algo que debe pasar en el Milan, o al menos en el Milan del que me acuerdo yo', agregó.

Estas afirmaciones fueron recibidas de forma extremadamente negativa por Gazidis y el fondo Elliott, que convocaron a Boban el pasado martes para formalizar su destitución, según aseguran los medios cercanos al Milan.

Y es que junto a Boban podría salir también Paolo Maldini, actual director del área deportiva milanista, que está muy cercano al croata y que también se siente traicionado por las decisiones de parte de la directiva.

La reacción a cadena podría llevar además, según los diarios italianos, a la destitución del director deportivo, Frederic Massara.

Todos ellos habían apostado el pasado verano por Marco Giampaolo, exprepador del Sampdoria, como técnico del primer equipo y habían decidido sustituirle en la séptima jornada con Pioli a causa de un arranque de campaña insuficiente.

Al ver al Milan todavía poco competitivo, Boban y Maldini lograron convencer al sueco Zlatan Ibrahimovic a firmar un contrato de seis meses, con opción a prolongarlo de otra temporada, para regresar al conjunto milanés.

Pese a sus 38 años, el sueco tuvo un efecto tremendo en el equipo y, junto a las grandes prestaciones del francés Theo Hernández, fichado el pasado verano, contribuyó a colocar al Milan, séptimo, a las puertas de la Liga Europa.

Sin embargo, Gazidis, exconsejero delegado del Arsenal, considera necesario un cambio en el banquillo para devolver el Milan a la elite del fútbol y decidió encomendarse en el nuevo curso a Rangnick, actual jefe de fútbol del grupo Red Bull, que está consiguiendo brillante resultados tanto con el Salzburgo como con el Leipzig.

Su capacidad de ojear a potenciales campeones, como el noruego Erling Braut Haaland, traspasado el pasado enero por el Salzburgo al Borussia Dortmung, unida a sus conocimientos tácticos, le convierten en un perfil interesante para dirigir al Milan, según Gazidis.

Una visión completamente distinta a la de Boban, que formalizará en las próximas horas la salida del club de su vida. EFE