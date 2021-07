Boban, tajante sobre un Mundial cada 2 años: 'Simplemente no se puede hacer'

Roma, 10 jul (EFE).- El croata Zvonimir Boban, jefe de fútbol de la UEFA, aseguró este sábado que la idea de organizar el Mundial cada dos años, y no cada cuatro, propuesta por el director de desarrollo de la FIFA, el francés Arsene Wenger, 'simplemente no se puede hacer' por razones de calendario de las temporadas y por cuestiones simbólicas.

'No se puede no admirar a Wenger por lo que ha dado al fútbol. Pero me parece absurdo que no entienda que, simplemente, no se puede hacer. El Mundial no se puede organizar cada dos años por mil razones', dijo Boban en una entrevista que publica este sábado el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

'Es un problema de calendarios internacionales y de espera por un torneo que tiene su aspecto sagrado', agregó.

Boban también lamentó el hecho de que Wenger haya criticado recientemente el penalti concedido a Inglaterra en la semifinal de la Eurocopa contra Dinamarca, al asegurar, según los medios, que en su opinión 'no existía ninguna pena máxima'.

'El hecho de que Wenger, en calidad de responsable FIFA, haya comentado un penalti de una Eurocopa organizada por UEFA me parece no elegante e imposible de entender', dijo.

También se refirió a la Superliga de fútbol y se mostró convencido de que la UEFA va a ganar la batalla legal contra los clubes que siguen sin renunciar oficialmente, el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus Turín.

'Hay una batalla legal y la vamos a ganar. La cuestión futbolística ya la ganó el fútbol contra quienes quieren que se convierta en un negocio, borrando 160 años de historia. ¿Solo porque alguien no hacía bien las cuentas de su club tenemos que arruinar el fútbol?', aseguró. EFE

am/lm