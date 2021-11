'Bolillo' Gómez dice que su prioridad es que Honduras juegue bien y gane

Tegucigalpa, 11 nov (EFE).- El entrenador de la selección de Honduras, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, se mostró este jueves optimista y aseguró que su prioridad es que el equipo catracho juegue bien y le gane a Panamá en el octogonal de la Concacaf de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.

'Estamos trabajando para ganar, para que el equipo saque los tres puntos. Entrenamos para que juegue bien, que sea un equipo ordenado con carácter y personalidad y saque el resultado a su favor', señaló Gómez en una rueda de prensa.

Afirmó que el equipo hondureño es 'excelente, muy unido, muy maduro y con muchos deseos de hacer las cosas bien. La actitud es impresionante, es una verdadera familia, un capitán que me ayuda bastante con el manejo del grupo'.

Dijo que él y su equipo están 'muy contentos y con el trabajo futbolístico excelente, nos hemos entendido, nos han salido bien los entrenamientos, que es importante para el partido que viene, estamos bastante bien'.

Honduras ocupa la última posición de la eliminatoria con tres puntos, mientras que Panamá la cuarta, con ocho, por debajo de México que lidera la clasificación con catorce; Estados Unidos con once y Canadá con diez.

'El grupo ha sentido los partidos que no ha ganado y siente el puesto que tiene. Hay que superar mentalmente todas las dificultades, tratar de que la historia de estos partidos no les afecte. Hemos trabajado en eso, por eso aclaré que el ambiente es bueno, se vive bien y si se vive bien, se juega bien', agregó Gómez.

Aseguró que su prioridad es preparar 'mejor a Honduras', aunque destacó que Panamá 'tiene lo suyo y nosotros lo nuestro para imponernos'

'Bolillo' Gómez señaló que el equipo técnico y los futbolistas hondureños están 'contentos, alegres, con hambre, trabajando bien y es buena señal. Les he dicho que la selección no enriquece, a la selección no se viene por plata, se viene por gloria y a hacer historia, y para eso estamos trabajando, esto es un país que está luchando por ir a un Mundial'.

En los primeros seis juegos disputados por Honduras, solo pudo sumar tres puntos, de 18 posibles, saldo de tres empates.

Los malos resultados le costaron el puesto al uruguayo Fabián Coito y fue sustituido en octubre por 'Bolillo' Gómez, quien clasificó a Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente.

Honduras fue al Mundial de Sudáfrica 2020 y de Brasil 2014, de la mano de los colombianos Reinaldo Rueda y Luis Fernando Suárez, respectivamente. EFE

ac/car