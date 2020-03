Bolsa de México cae 3,61 % por nerviosismo mundial ante crisis del COVID-19

México, 18 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este miércoles con un caída del 3,61 % en su principal indicador a raíz de la incertidumbre y el nerviosismo en los mercados por la pandemia del coronavirus, explicaron analistas bursátiles.

'Todo está relacionado con el coronavirus, sigue la incertidumbre relacionada con esta pandemia y uno de los principales factores de esta incertidumbre es que la tasa de contagios se sigue propagando y no ha disminuido, ni siquiera en países que ya tomaron medidas de contención como los europeos', comentó Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Dijo que el nerviosismo en los mercados surge a partir de que se va a elevar la probabilidad de que se tomen medidas más severas y que vaya a haber efectos económicos peores a los que ya habían tenido en cuenta los mercados.

Alvarado apuntó que la sesión en la BMV fue 'bastante negativa', mientras que en Estados Unidos se decretó la suspensión de actividades bursátiles por segunda vez en tres días y por cuarta vez en 8 días luego de que desde 1997 no se había visto una suspensión.

El analista explicó que esto se da a pesar de que Gobiernos de distintos países y bancos centrales 'están tomando medidas para estimular la economía y políticas monetarias expansivas', particularmente en Estados Unidos y Europa.

'Pero esto todavía no logra hacer que el mercado se vuelva más optimista o no logre recuperar las pérdidas porque aún no se saben los efectos del coronavirus', apuntó.

Este miércoles, el peso mexicano marcó por tercera jornada consecutiva un nuevo mínimo histórico frente al dólar en el mercado interbancario, al intercambiarse en 23,93 unidades por billete verde.

Este nuevo mínimo supone que el dólar estadounidense se apreció frente a la divisa mexicana un 3,28 % en comparación con la jornada del martes, cuando se registró un valor de 23,17 unidades por billete verde.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana cerró en 35.532,74 unidades con una pérdida del 3,61 %, que representó un total de 1.330,1 puntos menos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 403,4 millones de títulos por un importe de 24.785 millones de pesos (unos 1.035 millones de dólares).

En la jornada cotizaron 546 emisoras, de las cuales 142 cerraron con precios al alza, 390 tuvieron pérdidas y 14 más cerraron sin cambio.

Las mayores variaciones al alza fueron para a minera Industrias Peñoles (PEÑOLES) con el 17,74 %, la cervecera Anheuser-Busch Inbev (ANB) con el 4,26 % y la constructora de viviendas Corpovael (CADU A) con el 4,20 %.

Las mayores variaciones a la baja fueron para la administradora de cadenas de restaurantes Alsea (ALSEA) con el -22,78 %, para el Banco Santander México (BSMX B) con el -20,73 % y el consorcio industrial ALFA (ALFA A) con el -18,35 %.

En la jornada, todos los sectores perdieron encabezados por el financiero, que bajó el 8,82 %, seguido por el industrial, con pérdida del 8,11 %, el de materiales, con caída del 2,42 % y el de consumo frecuente con pérdida del 2,17 %. EFE