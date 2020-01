Bolsonaro despide a viceministro por uso de avión oficial de Suiza a India

Brasilia, 28 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apartó este martes de su cargo al viceministro de la Presidencia, Vicenti Santini, por utilizar un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para viajar desde Suiza hasta la India para unirse a la comitiva del líder ultraderechista durante la visita oficial que hizo a ese país.

'Lo que hizo no es ilegal, pero es inmoral. Ministros antiguos fueron en vuelo comercial, en clase económica', señaló Bolsonaro al llegar al Palacio de la Alborada, la residencia de la Presidencia en Brasilia, tras arribar de su viaje oficial a la India.

Santini, que se venía desempeñando como ministro encargado de la Presidencia en reemplazo de Onix Lorenzoni, que está de vacaciones, formaba parte de la delegación brasileña que acudió al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) y justificó haber utilizado el avión oficial para llegar a una reunión ministerial en Nueva Delhi.

Entre el 24 y el 27 de enero Bolsonaro realizó una visita oficial a la India, marcada por una agenda económica que concluyó con la firma de 15 acuerdos, principalmente en áreas de bioenergía, seguridad y tecnología.

En su comitiva lo acompañaron varios ministros del Gabinete, entre ellos, Bento Alburquerque de Minas, y Tereza Cristina Correa da Costa, de Agricultura, quienes también estuvieron en el Foro Económico de Davos pero se desplazaron a Nueva Delhi en vuelos comerciales.

'En el pasado, he viajado por toda Asia en clase comercial y económica. La explicación es que tuvo que asistir a la reunión de ministros y por esa razón la necesidad (de usar el avión de la FAB). Esa excusa no es válida. Ya no es viceministro de la Presidencia', dijo el presidente visiblemente irritado.

Según la legislación brasileña, los ministros de Estado y 'otros titulares de cargos públicos con prerrogativas de ministros' pueden utilizar aviones oficiales, siempre y cuando sea por viaje de trabajo o negocios.

Santini, como ministro encargado de la Presidencia, no vio problema en utilizar una aeronave oficial para su desplazamiento, lo que acarreó la ira de Bolsonaro. EFE