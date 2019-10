$!Bolsonaro se abstiene de confirmar si crudo en playas de Brasil es venezolano

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, señaló este martes que hay sospechas de que las manchas de petróleo que han aparecido en cientos de playas del noreste del país fueron arrojadas 'criminalmente', pero se abstuvo de confirmar si el crudo provenía de Venezuela.

'Está reservado, está reservado. No puedo acusar a un país, no es ese país. No quiero crear un problema', dijo tras ser cuestionado por la prensa si el país extranjero que estaba en el radar de las autoridades brasileñas era Venezuela.

Desde comienzos de septiembre han aparecido manchas de petróleo que ya afectan a 132 playas en 61 municipios de nueve estados del noreste de Brasil.

Para el mandatario brasileño, el volumen de petróleo que se ha encontrado en esas playas no es constante y, por eso, cree que se trata de una acción criminal.