Bono y la ONU denuncian la 'dramática desventaja' en educación de las jóvenes

Naciones Unidas, 11 feb (EFE).- El cantante Bono y Naciones Unidas denunciaron este martes la 'dramática desventaja' en educación que sufren las adolescentes del mundo, y pidió a 'todas y cada una de las naciones' que se unan a la iniciativa 'Drive for Five' para mitigar la situación.

'Es una enfermedad invisible, pero es un letal', dijo el líder de la banda U2 en la ONU sobre la 'catastrófica' falta de educación en chicas adolescentes, que afecta a un total de 130 millones de menores por todo el mundo.

Impulsado por ONU Mujeres y por la campaña ONE del cantante y líder del grupo U2, Bono, 'Drive for Five' pide que se garanticen 12 años de educación gratuita de calidad a la vez que propone cinco acciones transformadoras.

Empezando por facilitar un lugar de estudio a las adolescentes, y siguiendo por potenciar la confianza en sí mismas, enseñando las habilidades apropiadas, y garantizando tanto su seguridad como su salud y bienestar.

El artista subrayó durante su intervención en la reunión, en la que también participaron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, que podría ser una de las adolescentes que se beneficie de la educación la que encuentre la solución a algunos de los mayores problemas de la humanidad, como el cambio climático.

'Necesitamos a mujeres brillantes', afirmó el cantante irlandés, que señaló que las adolescentes no sólo requieren acceso a las aulas, sino a las ciencias en especial.

Mlambo-Ngcuka también dejó claro en el evento, organizado por la Misión de Irlanda en la ONU, que, en su opinión, 'la educación es la mejor inversión que se puede hacer para el futuro de la humanidad'.

'Es la única cosa que, una vez recibimos, no se nos puede arrebatar', agregó la antigua vicepresidenta de Sudáfrica.

Por su parte, Guterres afirmó que sólo a través de la educación de todas las adolescentes y la 'paridad en el sistema educativo' se podrá 'llegar finalmente un día a la igualdad de género en nuestra sociedad'.

'Si me preguntas cuál debe ser la primera prioridad para lograr un mundo mejor, diría que es una educación de calidad para todos. Y la primera prioridad dentro de esa primera prioridad es educación de calidad para las chicas', declaró el máximo representante de la ONU.

En concreto, señaló que una de las tendencias que más le preocupa es la falta de presencia femenina en el sector de las empresas tecnológicas, 'especialmente en los 'Silicon Valley' del mundo', dijo en referencia a una de las capitales mundiales de la alta tecnología.

'Estos son los centros que están dando forma a las economías y a las sociedades del futuro', apuntó Guterres, que dijo que si no se revierte la abrumadora presencia masculina en este sector, se 'corre el riesgo de dar marcha atrás de nuevo en la actual tendencia de equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres'.

'La educación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) es totalmente esencial desde el punto de vista de la igualdad de género en el futuro', sentenció.

Participaron también en el evento la ex presidenta de Irlanda y líder del colectivo internacional conocido como 'The Elders' (Los Ancianos), Mary Robinson, y la representante permanente de la misión de Irlanda en la ONU, Geraldine Byrne Nason.

Los asistentes pudieron además escuchar a cinco jóvenes, que rememoraron su trayectoria educacional, cuatro de ellos de países en conflicto como Iraq, la República Democrática del Congo o Afganistán, y que tuvieron que enfrentarse a violencia e inseguridad para poder seguir asistiendo a las aulas.

La quinta joven, de nacionalidad irlandesa, habló en contraste de todas las ventajas con las que cuenta gracias al sistema de educación gratuita de primaria y secundaria establecido en su país en 1960. EFE