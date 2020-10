Bordalás califica de 'excesiva' la derrota y espera que sirva 'para aprender'

San Sebastián, 3 oct (EFE).- El técnico del Getafe, José Bordalás, no tuvo reparos en admitir la superioridad de la Real Sociedad en un partido que su equipo salió goleado (3-0), calificó la derrota de 'excesiva' aunque espera que les sirva a sus jugadores porque 'de esto también se aprende'.

'Ha sido un resultado muy abultado pero esto es Primera División, los errores se pagan muy caros', declaró el técnico alicantino tras el encuentro en la sala de prensa de Anoeta.

Resumió un partido que en la primera parte fue de la Real, superior hasta que logró el primer gol de penalti de Mikel Oyarzabal pero luego cree que el Getafe estaba en su mejor momento, con opciones de empatar y que el segundo tanto 'hizo daño'.

'Cuando mejor estaba mi equipo, controlando el juego, cambiando el dibujo, buscando el empate llegó la falta lejana con un error en la marca', recordó Bordalás, que explicó también el tercero de la Real porque sus jugadores 'estaban volcados arriba, dejaron espacios y ellos nos cogieron a la contra':

No escatimó loas hacia su rival, destacó que la Real 'tiene un talento altísimo y eso no se puede obviar', señaló al respecto el preparador getafense que no quiso aprovecharse de la ocasión para demandar refuerzos al club.

'Ya hemos hablado de eso mucho y no voy a comentar nada porque no es el momento. Hemos sufrido una derrota contundente y no quiero restar méritos a una Real que ha hecho un gran primer tiempo, hicieron una presión muy intensa', concluyó Bordalás. EFE

