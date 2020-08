Bordalás: 'De haber marcado el penalti, habríamos pasado la eliminatoria'

Madrid, 5 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que si su jugador Jorge Molina hubiese marcado el penalti que habría significado el empate ante el Inter, su equipo habría pasado a cuartos de final de la Liga Europa.

El delantero del conjunto madrileño falló una pena máxima en el minuto 75 del choque que habría sido el 1-1 tras el tanto del belga Romelo Lukaku. El técnico del Getafe, después afirmó que si Jorge Molina hubiera acertado, el cuadro azulón estaría en la siguiente fase de la competición.

'Hicimos una muy buena eliminatoria contra el Ajax, lo eliminamos y creo que hoy hemos hecho un grandísimo partido. Gran planteamiento, hemos puesto contra las cuerdas a un todopoderoso Inter. De haber marcado el penalti, estoy convencido de que habríamos pasado la eliminatoria', dijo.

'Estaban muertos. Una pena el segundo gol en una acción aislada. Creo que Mathias Olivera debió pararse en el desmarque de Eriksen y Djené dejó un rechace muerto que marcaran el 2-0. Ya ha sido imposible. Orgullosísimo de los chicos, un trabajo fenomenal y ahora a descansar, desconectar y recuperarnos', declaró.

Bordalás, que no quiso hablar de su futuro porque era momento de hablar del choque, reconoció que su equipo acabó el duelo frente al Inter con tristeza porque hizo un gran partido para conseguir ganar la eliminatoria.

'Hemos tenido contra las cuerdas al Inter en el segundo tiempo. Teníamos el control del partido y desafortunadamente, en un error en el primer gol de ellos, que no habían hecho prácticamente nada, se pusieron por delante. El equipo no perdió la cara, tuvimos el penalti que nos hubiésemos metido de lleno en la posibilidad de pasar la eliminatoria. Una pena', comentó.

'Estoy orgulloso porque el planteamiento ha sido fantástico y el equipo lo ha interpretado sensacional. Orgullosísimo de los chicos, del esfuerzo y del trabajo. La diferencia es muy grande, sólo el jugador que nos ha marcado el primer gol, Lukaku, cuesta más que todo el Getafe junto', añadió.

También recordó que el Getafe perdió la posibilidad en Liga de acabar en una plaza europea por un penalti fallado ante el Levante en la última jornada y que, por otra pena máxima, se quedó fuera de la Liga Europa.

'La verdad es que si lo miramos de esa manera, así es. Pero no hay que pensar en los penaltis, que a veces se tiene la desgracia de no acertar. Nos pasó contra el Levante y nos ha pasado hoy. Nos quedamos fuera de Europa para la temporada que viene y nos hemos vuelto a quedar fuera de Europa por errar un penalti. No hay nada que reprochar a Jaime y a Jorge, que los fallaron. Eso puede ocurrir'.

Por último, recordó que el Getafe consiguió llegar lejos en todas las competiciones a pesar de algunos obstáculos que tuvo que sortear: ' Es verdad que el equipo perdió a un jugador muy importante en el mercado invernal como Leandro Cabrera, un titular de mucha personalidad y carácter que daba mucho al equipo. Luego el 30 de junio se fueron cuatro jugadores. A pesar de ello el equipo ha dado la cara hasta el final', concluyó. EFE