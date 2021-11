Bordalás: 'Maxi debe estar más tiempo en el área rival'

Valencia (España), 26 nov (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró que el delantero uruguayo Maxi Gómez debe estar 'más tiempo del que está en el área rival' para mejorar unos números que 'no son buenos'.

En la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Rayo Vallecano, el técnico valencianista fue preguntado por el rendimiento del ariete charrúa, que regresó de una lesión la semana pasada pero no fue titular frente a la Real Sociedad.

Bordalás admitió que “sus números no son buenos” y dijo que el jugador uruguayo lo sabe y es consciente de que hay que mejorarlos, 'primero por él y luego, lo más importante, por el Valencia que necesita su aportación”.

Debe estar mucho más tiempo de lo que está en el área rival. Lo hemos hablado y es un chico inteligente y lo ha entendido. Si hay compañeros que ayudan más al equipo tendrá que esperar. Yo, con acierto o desacierto, siempre intento poner el equipo más competitivo”, apuntó.

Bordalás también advirtió a su equipo ante la tentación de relajarse en el encuentro de este sábado y recordó que el conjunto madrileño está por encima en la clasificación y que es un “gran equipo” y que ante el Mallorca desperdició 45 minutos, algo que no se pueden permitir.

“El Rayo es sexto y no hay que hacer un análisis más allá. Si lleva más puntos que nosotros es porque ha hecho las cosas mejor, aunque sea un recién ascendido. Están hambrientos los que debutan y otros que se fueron de la Liga y volvieron están haciendo un trabajo magnifico. Puede que no tengan la historia del Valencia pero lo que valen son los puntos”, señaló en rueda de prensa.

'Ha sorprendido en el inicio, tiene jugadores muy rápidos, muy verticales y es muy dinámico. No puedes comprometer errores porque hace transiciones rapidísimas. Hemos de estar muy atentos”, apuntó.

El entrenador valencianista dijo que pese a la mejoría defensiva que ha experimentado el equipo no está “del todo contento” y que aunque en el último partido no recibieron goles ante la Real Sociedad han de mantener esa línea para estar arriba.

“Mantener la portería a cero es algo que debemos intentar en cada partido. Hay que ser fuertes a nivel defensivo. Los grandes equipos de las grandes ligas son los que menos encajan, no los que más realizan. Siempre es importante ser fuerte a nivel defensivo, no es algo que diga yo si no que es la realidad. No nos podemos permitir la fragilidad que hemos tenido en muchos partidos”, insistió. EFE

