Bordalás: 'No estamos bien'

Getafe (Madrid), 20 jun (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, reconoció este sábado, después del empate de su equipo ante el Eibar (1-1), que el conjunto madrileño no está 'bien' y que le está costando regresar al nivel que tenía antes del parón de tres meses generado por el coronavirus.

'La sensación no es buena. No estamos bien. No tenemos fluidez. Es verdad que nos hemos puesto por delante en el primer tiempo, era importante. Nuevamente, en una falta lejana, frontal, la segunda jugada nos despistamos, perdimos las marcas y nos empataron en un momento muy importante. Se fueron con buen ánimo al descanso y nosotros un poco tocados', explicó.

'La segunda parte el equipo lo intentó, pero nos falta un poco de calma. El equipo ha estado impreciso y precipitado. Creo que es la tónica general en este reinicio de la competición. Los detalles marcan. El Eibar hizo una gran segunda parte contra el Real Madrid, un gran partido contra el Athletic y hoy también porque nos estamos jugando mucho todos', agregó.

El técnico alicantino manifestó que las estadísticas que presentaba el Getafe previas al parón se han dado la vuelta y ahora, cifras que antes tenía a favor, han cambiado en su contra como signo de que algo no marcha.

'En los tres partidos nos han ganado duelos aéreos y en los 27 anteriores no había ocurrido. Hemos tenido más posesión que los tres rivales y hemos acabado con malos resultados. Los papeles se han intercambiado. Éramos vencedores en todo ese tipo de estadísticas. Nos está costando en el reinicio. Teníamos confianza en sacar el partido adelante. Ese gol ha sido determinante. Hemos pasado de poder hacer el 2-0 al 1-1 y eso nos ha hecho daño', apuntó.

Bordalás dijo no estar preocupado, pero reconoció que él y sus jugadores están enojados porque siempre tienen la intención de hacerlo 'bien'. Sin embargo, aclaró, 'los números' no son los mismos que el Getafe ha tenido durante el resto del campeonato.

'Generábamos muchas más ocasiones como local. Hoy hemos generado muy poco, hemos cometido algún error grave en defensa. Nos ha costado neutralizar acciones ofensivas del rival. Seguimos trabajando para mejorar esos aspectos del juego y recuperar nuestras señas de identidad. Sabemos cuáles son y nos han llevado a estar entre los mejores estas últimas temporadas', indicó.

'Es verdad que nos está costando. Ya nos costó en el inicio del campeonato. Nos está costando conseguir estar a nuestro nivel óptimo', añadió.

También habló sobre el gol de Pedro Bigas anulado al Eibar por fuera de juego: 'Vi muy dudoso el primer gol que hicieron. El VAR es tecnología, siempre la he defendido. En algún momento, por interpretaciones, nos ha podido beneficiar o perjudicar a alguno. En fuera de juego no fallan, tiran la línea y se ve si es o no', finalizó. EFE