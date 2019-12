Bordalás: 'No nos conformamos nunca, soy ambicioso'

Getafe (Madrid), 12 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa, después de conseguir su clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, tras derrotar (3-0) al Krasnodar ruso, que es 'ambicioso' y que él y sus jugadores no se conforman 'nunca'.

El técnico alicantino se mostró exultante después de conseguir por segunda vez en la historia de su club la clasificación para la segunda ronda de la Liga Europa. Pero Bordalás quiere más. 'No nos conformamos nunca. Intento transmitir a los jugadores que cada uno se pone sus propios límites. Soy un entrenador ambicioso, intentó impregnar a mis jugadores que no estamos aquí de paso. Cada partido es una oportunidad. Cada torneo es una oportunidad. Siempre saldremos a ganar y a llegar lo más lejos posible. No paramos nunca. Nunca dejamos de trabajar y de crecer. Si conseguimos creer en lo que hacemos vamos, a ver de qué somos capaces', dijo.

Bordalás declaró que él y sus jugadores están 'muy contentos' y destacó que es feliz por sus aficionados, sus futbolistas, el presidente y su club.

'Más que por mí. Para un club modesto como el Getafe, clasificarse es muy importante. Estamos muy felices. Ya se hizo historia. La otra vez no estaba. Desde la lejanía, todos lo valoramos de manera sobresaliente. En estos momentos, nuevamente se ha conseguido. Ahora, somos conscientes de que vamos a estar en el bombo y eso es muy importante para el club', añadió.

Asimismo, dijo que 'cualquier' rival le parecerá bien en dieciseisavos de final y destacó que las dificultades serán 'enormes' sea cuál sea su contrincante.

'Lo importante es que estamos en el bombo y hay que valorarlo. El que sea. Si nos toca uno de los grandes o históricos, llamará nuestra atención. Estábamos en un grupo dificilísimo con tres equipos sin mucho nombre y hemos pasado'.

Cuestionado por su alineación, en la que figuraron los jugadores más habituales en Liga, aseguró que siempre utiliza a aquellos que están en mejor estado de forma sin distinciones.

'Valorábamos la recuperación y el estado de forma y hemos decidido que sean esos. Todos han jugado partidos. Menos Damián y Soria, todos los habían jugado. Ha podido llamar la atención porque se parecía más al de Liga. Pero cuento con todos. Siempre elijo a los que considero que son los mejores para ese partido sin hacer distinciones'.

También habló sobre cuál es la clave del Getafe en este inicio de temporada:

'Mis equipos siempre han estado bien físicamente. Los que me conocen saben que doy importancia al trabajo físico. Tengo un preparador fantástico. Mis equipos siempre han estado a un nivel altísimo. Eso es muy importante. No es una excepción', comentó.

Por último, reconoció que la clave del partido ante el Getafe, fueron los cambios. La salida de Robert Kenedy, David Timor y Jorge Molina, revolucionaron el choque.

'Han ayudado mucho al equipo. Han salido enchufados y han cambiado el ritmo de un partido que estaba igualado. Había inquietud y yo estaba nervioso. Con un gol, te quedabas fuera. El equipo cambió su ánimo, mejoramos e hicimos los goles. Se abrió el marcador y a partir de ahí todo fue mucho más fácil. El Getafe puede gustar más o menos, pero lo damos todo y tenemos momentos de buen fútbol', culminó. EFE