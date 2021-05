Bordalás: 'Nuevamente se ha cebado con nosotros el infortunio'

Getafe (Madrid), 9 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este domingo, después de perder 0-1 ante el Eibar con un tanto de penalti en el minuto 89, que 'el infortunio' se está cebando con su equipo en los últimos partidos del curso.

El conjunto madrileño acabará la jornada a cuatro puntos del descenso. En las últimas, ha perdido partidos con un gol en propia meta frente al Cádiz, con otro tanto en los minutos finales ante el Villarreal y, este fin de semana, con la diana de José Recio de penalti en los instantes finales del choque ante el Eibar.

Por eso, Bordalás lamentó su fortuna adversa: '¿Por qué se ha decantado el partido? Nuevamente el infortunio, la mala suerte se ha cebado. Como nos pasó en Cádiz en un gol en propia meta, hoy en un penalti de rebote que a veces se pita y a veces no. Una derrota injusta. Ha sido un partido trabado e igualado. Sabíamos que iba a ser un partido así', dijo.

'No ha habido ocasiones. Las pocas que ha habido no hemos sabido solucionarlas. El partido estaba condenado al empate. Ahora no hay tiempo de lamentos y más unidos que nunca para el siguiente encuentro', apuntó.

Cuestionado por si el cambio que hizo al final (el delantero Enes Ünal por el defensa Chema Rodríguez) fue defensivo, negó que su decisión fue tomada para intentar rescatar un punto.

'Ni mucho menos. Enes estaba fatigado, no llegábamos a la presión. Ellos habían metido a Recio y nos creaban superioridad.El objetivo era equilibrar el centro del campo. El partido estaba bastante controlado. Era por ese motivo, ni mucho menos nos conformamos con el empate. Pero todo lo que era sumar, habría sido positivo. No lo hemos hecho y ahora a pensar en el próximo partido'.

'Tiene que cambiar la dinámica. Mejorar lo que no hemos hecho bien y mejorarlo. Sufrir vamos a sufrir todos los que estábamos en la zona baja. Hoy hemos tenido una oportunidad única de casi cerrar. Pero hay que estar unidos, no hay que lamentarse, dependemos de nosotros y hay que intentar sumar los puntos', añadió.

Asimismo, declaró que no puede hacer un análisis sobre qué equipo de los que pelean por no descender 'está peor' y dijo que bastante tiene con pensar en el Getafe como para pensar en el resto de clubes implicados en la permanencia.

'La temporada está siendo irregular. Si no, no estaríamos en la situación en la que estamos. Ahora lamentarse no vale de nada. No pensamos ya en el partido de hoy. Pensamos en el del miércoles. En dos semanas se acaba el campeonato. Quedan tres partidos, hay que afrontarlos con estímulo y con el ánimo por las nubes. Ahora hay que sacar un buen resultado en Vigo, luego en casa y después fuera. No queda otra'.

Además, manifestó que el entrenador del Eibar José Luis Mendilibar habla de una 'mejor dinámica' que el resto de clubes implicados en el descenso porque ha ganado dos partidos seguidos, pero recordó que con anterioridad sumó 16 encuentros sin conseguir una victoria.

'En cuanto a dinámicas estamos todos muy parejos, pero nosotros estamos mejor clasificados. El equipo está tocado, era una derrota que no esperábamos. Ahora hay que levantar el ánimo y ahora a partir de mañana a preparar el partido de Vigo. La mala suerte nos ha condenado. Eso no puede durar siempre. Tenemos confianza en los chicos'.

Por último, habló sobre el estado de su jugador Djené Dakonam, que tuvo que retirarse del terreno de juego tras sufrir un fuerte golpe en las cervicales: 'Esperemos que no sea nada importante. El chico estaba dolorido en el vestuario. Esperemos que podamos contar con él lo antes posible. Ha sido una caída muy fea. Forma parte del fútbol y estaba dolorido pero por lo menos tranquilo', concluyó. EFE